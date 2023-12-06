https://ukraina.ru/20231206/1051782088.html
В ЕС выступили против передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов
В ЕС выступили против передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов - 06.12.2023 Украина.ру
В ЕС выступили против передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов
Некоторые страны Евросоюза считают, что Киеву потребуются месяцы для получения этих денег
2023-12-06T09:53
2023-12-06T09:53
2023-12-06T09:53
новости
ес
замороженные активы
испания
украина
центробанк рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101773/45/1017734524_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_17035a46621ec5afba621e1f92d3bcd4.jpg.webp
Против предложения Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине выступили некоторые страны Евросоюза. Об этом 6 декабря сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников союза."Несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги", — говорится в публикации.Издание отмечает, что предложение Испании, которая председательствует в Совете ЕС, обсуждалось на встрече представителей Евросоюза. Мадрид полагает, что прибыль от резервов российского ЦБ может к 2027 году достичь 15-17 млрд евро.Представители некоторых стран союза предположили, что проект составлен с незнанием настроений в ЕС. Другие дипломаты считают, что Испания хотела добиться перенаправления средств для помощи Киеву в другие сферы.После начала СВО западные банки заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов. Глава ЦБ РФ Эльвина Набиуллина сообщила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
https://ukraina.ru/20231201/1051678979.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101773/45/1017734524_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_e600b5be22669f2083a70d2517a73b3a.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ес, замороженные активы, испания, украина, центробанк рф
Новости, ЕС, замороженные активы, Испания, Украина, Центробанк РФ
В ЕС выступили против передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов
Некоторые страны Евросоюза считают, что Киеву потребуются месяцы для получения этих денег
Против предложения Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине выступили некоторые страны Евросоюза. Об этом 6 декабря сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников союза.
"Несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что предложение Испании, которая председательствует в Совете ЕС, обсуждалось на встрече представителей Евросоюза. Мадрид полагает, что прибыль от резервов российского ЦБ может к 2027 году достичь 15-17 млрд евро.
Представители некоторых стран союза предположили, что проект составлен с незнанием настроений в ЕС. Другие дипломаты считают, что Испания хотела добиться перенаправления средств для помощи Киеву в другие сферы.
После начала СВО западные банки заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов. Глава ЦБ РФ Эльвина Набиуллина сообщила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.