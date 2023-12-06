Сенат США 6 декабря проведёт голосование по запросу о помощи Украине и Израилю - 06.12.2023 Украина.ру
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Сенат США 6 декабря проведёт голосование по запросу о помощи Украине и Израилю
Сенат США 6 декабря проведёт голосование по запросу о помощи Украине и Израилю - 06.12.2023 Украина.ру
Сенат США 6 декабря проведёт голосование по запросу о помощи Украине и Израилю
Американский Сенат проведёт голосование по запросу администрации Джо Байдена о едином бюджетном пакете, в который включена помощь Украине и Израилю. По словам лидера демократов в верхней палате Чака Шумера, голосование ожидается днём 6 декабря (вечером мск)
2023-12-06T08:32
2023-12-06T08:32
новости
сша
конгресс сша
сенат
голосование
украина
военная помощь
джо байден
сво
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Невозможность согласовать новую помощь Украине, если это произойдёт, Байден назвал "абсолютным сумасшествием". Ранее в подобной тональности высказалась глава американского минфина Джанет Йеллен, назвавшая ситуацию вокруг поддержки Киева "ужасной". Она также подчеркнула, что именно Вашингтон станет ответственным за поражение киевского режима в случае неспособности выделить ему новые средства.Все последние дни американская администрация, запросившая для Киева более 60 миллиардов долларов, бьёт тревогу относительно того, что согласованные ранее ассигнования заканчиваются. Это остановит поставки оружия и угрожает Украине "очень тяжёлой зимой" и поражением в конфликте с Россией.Отмечается, что даже в Сенате, где у демократов есть незначительное преимущество, перспектива утверждения запроса Белого дома не однозначна, поскольку необходимых для прохождения документа 60 голосов у демпартии нет.Напомним, что сенаторы-республиканцы 5 декабря покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, не получив от демократов внятного ответа на свои предложения по поводу защиты южных границ. Участие в брифинге "в последний момент" отменил и Владимир Зеленский. По информации СМИ, на брифинге в Сенате наблюдалась крайне "раздражительная" атмосфера.Республиканцам и демократам к настоящему моменту не удалось достигнуть компромисса в вопросе приоритетного финансирования для урегулирования ситуации на южной границе страны. Это ставит под вопрос одобрение нижней палатой Конгресса, контролируемой республиканцами, запрошенного администрацией президента США Джо Байдена пакета в 106 миллиардов долларов, который включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, а также средства на ряд других нужд внешней политики США.Если у Конгресса США не получится договориться о помощи Украине сейчас, к этому вопросу получится вернуться уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою работу 9 января, а Сенат - 8 января.
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новости, сша, конгресс сша, сенат, голосование, украина, военная помощь, джо байден, сво
Новости, США, Конгресс США, сенат, голосование, Украина, военная помощь, Джо Байден, СВО

Сенат США 6 декабря проведёт голосование по запросу о помощи Украине и Израилю

08:32 06.12.2023
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Американский Сенат проведёт голосование по запросу администрации Джо Байдена о едином бюджетном пакете, в который включена помощь Украине и Израилю. По словам лидера демократов в верхней палате Чака Шумера, голосование ожидается днём 6 декабря (вечером мск)
Невозможность согласовать новую помощь Украине, если это произойдёт, Байден назвал "абсолютным сумасшествием". Ранее в подобной тональности высказалась глава американского минфина Джанет Йеллен, назвавшая ситуацию вокруг поддержки Киева "ужасной". Она также подчеркнула, что именно Вашингтон станет ответственным за поражение киевского режима в случае неспособности выделить ему новые средства.
Все последние дни американская администрация, запросившая для Киева более 60 миллиардов долларов, бьёт тревогу относительно того, что согласованные ранее ассигнования заканчиваются. Это остановит поставки оружия и угрожает Украине "очень тяжёлой зимой" и поражением в конфликте с Россией.
Отмечается, что даже в Сенате, где у демократов есть незначительное преимущество, перспектива утверждения запроса Белого дома не однозначна, поскольку необходимых для прохождения документа 60 голосов у демпартии нет.
Напомним, что сенаторы-республиканцы 5 декабря покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, не получив от демократов внятного ответа на свои предложения по поводу защиты южных границ. Участие в брифинге "в последний момент" отменил и Владимир Зеленский. По информации СМИ, на брифинге в Сенате наблюдалась крайне "раздражительная" атмосфера.
Республиканцам и демократам к настоящему моменту не удалось достигнуть компромисса в вопросе приоритетного финансирования для урегулирования ситуации на южной границе страны. Это ставит под вопрос одобрение нижней палатой Конгресса, контролируемой республиканцами, запрошенного администрацией президента США Джо Байдена пакета в 106 миллиардов долларов, который включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, а также средства на ряд других нужд внешней политики США.
Если у Конгресса США не получится договориться о помощи Украине сейчас, к этому вопросу получится вернуться уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою работу 9 января, а Сенат - 8 января.
Вчера, 18:16
Контрольное голосование. В среду, 6.12, в Конгрессе США решается судьба Украины, Зеленского и БайденаВечером 4 декабря лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер в ходе слушаний объявил, что подал ходатайство о закрытии дебатов по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включающему финансирование Украины, Израиля и укрепление границы США с Мексикой.
 
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