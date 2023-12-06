https://ukraina.ru/20231206/1051780062.html

Сенат США 6 декабря проведёт голосование по запросу о помощи Украине и Израилю

Сенат США 6 декабря проведёт голосование по запросу о помощи Украине и Израилю - 06.12.2023 Украина.ру

Сенат США 6 декабря проведёт голосование по запросу о помощи Украине и Израилю

Американский Сенат проведёт голосование по запросу администрации Джо Байдена о едином бюджетном пакете, в который включена помощь Украине и Израилю. По словам лидера демократов в верхней палате Чака Шумера, голосование ожидается днём 6 декабря (вечером мск)

2023-12-06T08:32

2023-12-06T08:32

2023-12-06T08:32

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Невозможность согласовать новую помощь Украине, если это произойдёт, Байден назвал "абсолютным сумасшествием". Ранее в подобной тональности высказалась глава американского минфина Джанет Йеллен, назвавшая ситуацию вокруг поддержки Киева "ужасной". Она также подчеркнула, что именно Вашингтон станет ответственным за поражение киевского режима в случае неспособности выделить ему новые средства.Все последние дни американская администрация, запросившая для Киева более 60 миллиардов долларов, бьёт тревогу относительно того, что согласованные ранее ассигнования заканчиваются. Это остановит поставки оружия и угрожает Украине "очень тяжёлой зимой" и поражением в конфликте с Россией.Отмечается, что даже в Сенате, где у демократов есть незначительное преимущество, перспектива утверждения запроса Белого дома не однозначна, поскольку необходимых для прохождения документа 60 голосов у демпартии нет.Напомним, что сенаторы-республиканцы 5 декабря покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, не получив от демократов внятного ответа на свои предложения по поводу защиты южных границ. Участие в брифинге "в последний момент" отменил и Владимир Зеленский. По информации СМИ, на брифинге в Сенате наблюдалась крайне "раздражительная" атмосфера.Республиканцам и демократам к настоящему моменту не удалось достигнуть компромисса в вопросе приоритетного финансирования для урегулирования ситуации на южной границе страны. Это ставит под вопрос одобрение нижней палатой Конгресса, контролируемой республиканцами, запрошенного администрацией президента США Джо Байдена пакета в 106 миллиардов долларов, который включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, а также средства на ряд других нужд внешней политики США.Если у Конгресса США не получится договориться о помощи Украине сейчас, к этому вопросу получится вернуться уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою работу 9 января, а Сенат - 8 января.

https://ukraina.ru/20231205/1051769798.html

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новости, сша, конгресс сша, сенат, голосование, украина, военная помощь, джо байден, сво