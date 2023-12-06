https://ukraina.ru/20231206/1051778204.html

Байден обсудит с лидерами G7 помощь Украине

Байден обсудит с лидерами G7 помощь Украине - 06.12.2023 Украина.ру

Байден обсудит с лидерами G7 помощь Украине

Президент США Джо Байден 6 декабря проведёт виртуальную встречу с лидерами G7 на фоне неопределённости с новой помощью Украине со стороны США. Об этом сообщил Белый дом

2023-12-06T04:58

2023-12-06T04:58

2023-12-06T04:58

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Мероприятие запланировано на 17:30 мск.Напомним, что Конгресс США всё ещё не согласовал бюджетный запрос администрации Байдена на 106 миллиардов долларов, включающий помощь Украине в размере более 60 миллиардов долларов. Высказываются опасения, что он может не сделать этого до конца года, когда полностью закончатся средства, выделенные ранее на поддержку киевского режима.

https://ukraina.ru/20231205/1051769798.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, g7, украина, военная помощь, сво