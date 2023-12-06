Байден обсудит с лидерами G7 помощь Украине - 06.12.2023 Украина.ру
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Байден обсудит с лидерами G7 помощь Украине
Байден обсудит с лидерами G7 помощь Украине - 06.12.2023 Украина.ру
Байден обсудит с лидерами G7 помощь Украине
Президент США Джо Байден 6 декабря проведёт виртуальную встречу с лидерами G7 на фоне неопределённости с новой помощью Украине со стороны США. Об этом сообщил Белый дом
2023-12-06T04:58
2023-12-06T04:58
новости
сша
g7
украина
военная помощь
сво
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Мероприятие запланировано на 17:30 мск.Напомним, что Конгресс США всё ещё не согласовал бюджетный запрос администрации Байдена на 106 миллиардов долларов, включающий помощь Украине в размере более 60 миллиардов долларов. Высказываются опасения, что он может не сделать этого до конца года, когда полностью закончатся средства, выделенные ранее на поддержку киевского режима.
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Новости, США, G7, Украина, военная помощь, СВО

Байден обсудит с лидерами G7 помощь Украине

04:58 06.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден 6 декабря проведёт виртуальную встречу с лидерами G7 на фоне неопределённости с новой помощью Украине со стороны США. Об этом сообщил Белый дом
"Президент примет участие во встрече лидеров G7. Виртуальное мероприятие пройдёт в закрытом для прессы режиме", - говорится в сообщении.
Мероприятие запланировано на 17:30 мск.
Напомним, что Конгресс США всё ещё не согласовал бюджетный запрос администрации Байдена на 106 миллиардов долларов, включающий помощь Украине в размере более 60 миллиардов долларов. Высказываются опасения, что он может не сделать этого до конца года, когда полностью закончатся средства, выделенные ранее на поддержку киевского режима.
Вчера, 18:16
Контрольное голосование. В среду, 6.12, в Конгрессе США решается судьба Украины, Зеленского и БайденаВечером 4 декабря лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер в ходе слушаний объявил, что подал ходатайство о закрытии дебатов по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включающему финансирование Украины, Израиля и укрепление границы США с Мексикой.
 
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