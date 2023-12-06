https://ukraina.ru/20231206/1051778075.html

США и Швеция подписали договор об укреплении оборонного сотрудничества – Госдеп

США и Швеция подписали договор об укреплении оборонного сотрудничества – Госдеп - 06.12.2023 Украина.ру

США и Швеция подписали договор об укреплении оборонного сотрудничества – Госдеп

Соединённые Штаты и Швеция 5 декабря подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, расширяющее партнёрство между странами в преддверии вступления Швеции в НАТО. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США

2023-12-06T04:37

2023-12-06T04:37

2023-12-06T04:37

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"Данное соглашение позволит нашим странам укрепить сотрудничество в многосторонних операциях по обеспечению безопасности и совместно укрепить трансатлантическую безопасность", - рассказали в американском внешнеполитическом ведомстве.Отмечается, что договор продолжит своё действие и после формального присоединения Швеции к блоку НАТО."[Швеция является] дееспособной силы в сфере обороны, которая отстаивает ценности НАТО и укрепит Североатлантический союз по завершении своего присоединения к нему", - подчеркнули в Госдепе.Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала 31-м членом альянса 4 апреля. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции.

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