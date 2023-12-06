США и Швеция подписали договор об укреплении оборонного сотрудничества – Госдеп - 06.12.2023 Украина.ру
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США и Швеция подписали договор об укреплении оборонного сотрудничества – Госдеп
США и Швеция подписали договор об укреплении оборонного сотрудничества – Госдеп - 06.12.2023 Украина.ру
США и Швеция подписали договор об укреплении оборонного сотрудничества – Госдеп
Соединённые Штаты и Швеция 5 декабря подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, расширяющее партнёрство между странами в преддверии вступления Швеции в НАТО. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США
2023-12-06T04:37
2023-12-06T04:37
новости
сша
госдеп сша
швеция
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"Данное соглашение позволит нашим странам укрепить сотрудничество в многосторонних операциях по обеспечению безопасности и совместно укрепить трансатлантическую безопасность", - рассказали в американском внешнеполитическом ведомстве.Отмечается, что договор продолжит своё действие и после формального присоединения Швеции к блоку НАТО."[Швеция является] дееспособной силы в сфере обороны, которая отстаивает ценности НАТО и укрепит Североатлантический союз по завершении своего присоединения к нему", - подчеркнули в Госдепе.Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала 31-м членом альянса 4 апреля. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции.
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новости, сша, госдеп сша, швеция, нато
Новости, США, Госдеп США, Швеция, НАТО

США и Швеция подписали договор об укреплении оборонного сотрудничества – Госдеп

04:37 06.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Соединённые Штаты и Швеция 5 декабря подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, расширяющее партнёрство между странами в преддверии вступления Швеции в НАТО. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США
"Данное соглашение позволит нашим странам укрепить сотрудничество в многосторонних операциях по обеспечению безопасности и совместно укрепить трансатлантическую безопасность", - рассказали в американском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что договор продолжит своё действие и после формального присоединения Швеции к блоку НАТО.
"[Швеция является] дееспособной силы в сфере обороны, которая отстаивает ценности НАТО и укрепит Североатлантический союз по завершении своего присоединения к нему", - подчеркнули в Госдепе.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала 31-м членом альянса 4 апреля. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции.
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
29 ноября, 06:56
"Ледяной ветер". России угрожают с севера и западаВ скандинавских странах и Финляндии в последние месяцы проходит целый ряд военных учений стран НАТО. В основном их назначение, разумеется, связано с отработкой различных элементов противоборства с Россией. Помимо этого, страны региона стараются усилить экономическое давление на Москву
 
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