США и Швеция подписали договор об укреплении оборонного сотрудничества – Госдеп
Соединённые Штаты и Швеция 5 декабря подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, расширяющее партнёрство между странами в преддверии вступления Швеции в НАТО. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США
"Данное соглашение позволит нашим странам укрепить сотрудничество в многосторонних операциях по обеспечению безопасности и совместно укрепить трансатлантическую безопасность", - рассказали в американском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что договор продолжит своё действие и после формального присоединения Швеции к блоку НАТО.
"[Швеция является] дееспособной силы в сфере обороны, которая отстаивает ценности НАТО и укрепит Североатлантический союз по завершении своего присоединения к нему", - подчеркнули в Госдепе.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала 31-м членом альянса 4 апреля. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции.
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