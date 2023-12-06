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Лаос заявил о желании вступить в БРИКС

Лаос заявил о желании вступить в БРИКС - 06.12.2023 Украина.ру

Лаос заявил о желании вступить в БРИКС

Лаосская Народно-Демократическая Республика заинтересована в БРИКС и запросит информацию о принципах и критериях вступления в организацию. Об этом со ссылкой на министра инвестиций и планирования республики Кхамчена Вонгпоси 6 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-06T03:56

2023-12-06T03:56

2023-12-06T03:56

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брикс

международные отношения

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"Нас интересует БРИКС. Мы запросим информацию о принципах и критериях [вступления] в БРИКС", - сказал министр.По его словам, всё происходящее со странами-членами БРИКС "имеет тенденцию быть позитивным".В настоящее время Лаос является страной-наблюдателем в БРИКС."Чтобы принять какие-либо действия в этом направлении [вступления в организацию], министерству планирования и инвестиций нужно будет координировать свои действия с министерством иностранных дел и правительством, а также пройти дополнительные процедуры для подачи заявки на вступление в БРИКС", - уточнил Вонгпоси.Напомним, что членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В состав организации с 1 января 2024 года будут включены Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Заявки на вступление в БРИКС подали ещё более 20 стран.

https://ukraina.ru/20231121/1051211038.html

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новости, брикс, международные отношения