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Лаос заявил о желании вступить в БРИКС
Лаос заявил о желании вступить в БРИКС - 06.12.2023 Украина.ру
Лаос заявил о желании вступить в БРИКС
Лаосская Народно-Демократическая Республика заинтересована в БРИКС и запросит информацию о принципах и критериях вступления в организацию. Об этом со ссылкой на министра инвестиций и планирования республики Кхамчена Вонгпоси 6 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-06T03:56
2023-12-06T03:56
2023-12-06T03:56
новости
брикс
международные отношения
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"Нас интересует БРИКС. Мы запросим информацию о принципах и критериях [вступления] в БРИКС", - сказал министр.По его словам, всё происходящее со странами-членами БРИКС "имеет тенденцию быть позитивным".В настоящее время Лаос является страной-наблюдателем в БРИКС."Чтобы принять какие-либо действия в этом направлении [вступления в организацию], министерству планирования и инвестиций нужно будет координировать свои действия с министерством иностранных дел и правительством, а также пройти дополнительные процедуры для подачи заявки на вступление в БРИКС", - уточнил Вонгпоси.Напомним, что членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В состав организации с 1 января 2024 года будут включены Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Заявки на вступление в БРИКС подали ещё более 20 стран.
https://ukraina.ru/20231121/1051211038.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, брикс, международные отношения
Лаос заявил о желании вступить в БРИКС
Лаосская Народно-Демократическая Республика заинтересована в БРИКС и запросит информацию о принципах и критериях вступления в организацию. Об этом со ссылкой на министра инвестиций и планирования республики Кхамчена Вонгпоси 6 декабря сообщает РИА Новости
"Нас интересует БРИКС. Мы запросим информацию о принципах и критериях [вступления] в БРИКС", - сказал министр.
По его словам, всё происходящее со странами-членами БРИКС "имеет тенденцию быть позитивным".
В настоящее время Лаос является страной-наблюдателем в БРИКС.
"Чтобы принять какие-либо действия в этом направлении [вступления в организацию], министерству планирования и инвестиций нужно будет координировать свои действия с министерством иностранных дел и правительством, а также пройти дополнительные процедуры для подачи заявки на вступление в БРИКС", - уточнил Вонгпоси.
Напомним, что членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В состав организации с 1 января 2024 года будут включены Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Заявки на вступление в БРИКС подали ещё более 20 стран.