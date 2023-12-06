Лидер республиканцев в сенате США призвал голосовать против помощи Киеву - 06.12.2023 Украина.ру
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Лидер республиканцев в сенате США призвал голосовать против помощи Киеву
Лидер республиканцев в сенате США призвал голосовать против помощи Киеву - 06.12.2023 Украина.ру
Лидер республиканцев в сенате США призвал голосовать против помощи Киеву
Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать направленный Белым домом бюджетный запрос на 106 миллиардов долларов, включающий помощь Украине. Об этом 5 декабря он заявил журналистам
2023-12-06T03:36
2023-12-06T03:36
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"Я надеюсь, что все члены проголосуют против продвижения законопроекта..., мы настаиваем на значимых изменениях на границе", - сказал Макконнелл.Республиканцам и демократам к настоящему моменту не удалось достигнуть компромисса в вопросе приоритетного финансирования для урегулирования ситуации на южной границе страны. Это ставит под вопрос одобрение нижней палатой Конгресса, контролируемой республиканцами, запрошенного администрацией президента США Джо Байдена пакета в 106 миллиардов долларов, который включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, а также средства на ряд других нужд внешней политики США.Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер ранее заявил, что предлагает республиканцам внести поправку в предложенный администрацией законопроект, учитывающий их запрос на решение пограничных вопросов. Шумер призвал сенаторов не затягивать с одобрением предоставления помощи Украине.Напомним, что голосование в Сенате по законопроекту администрации Байдена может состояться уже 6 декабря.
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новости, сша, президент сша, конгресс сша, сенат, украина, сво, голосование
Новости, США, президент США, Конгресс США, сенат, Украина, СВО, голосование

Лидер республиканцев в сенате США призвал голосовать против помощи Киеву

03:36 06.12.2023
 
© Public domainМитч Макконнелл
Митч Макконнелл
© Public domain
Читать в
Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать направленный Белым домом бюджетный запрос на 106 миллиардов долларов, включающий помощь Украине. Об этом 5 декабря он заявил журналистам
"Я надеюсь, что все члены проголосуют против продвижения законопроекта..., мы настаиваем на значимых изменениях на границе", - сказал Макконнелл.
Республиканцам и демократам к настоящему моменту не удалось достигнуть компромисса в вопросе приоритетного финансирования для урегулирования ситуации на южной границе страны. Это ставит под вопрос одобрение нижней палатой Конгресса, контролируемой республиканцами, запрошенного администрацией президента США Джо Байдена пакета в 106 миллиардов долларов, который включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, а также средства на ряд других нужд внешней политики США.
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер ранее заявил, что предлагает республиканцам внести поправку в предложенный администрацией законопроект, учитывающий их запрос на решение пограничных вопросов. Шумер призвал сенаторов не затягивать с одобрением предоставления помощи Украине.
Напомним, что голосование в Сенате по законопроекту администрации Байдена может состояться уже 6 декабря.
Вчера, 18:16
Контрольное голосование. В среду, 6.12, в Конгрессе США решается судьба Украины, Зеленского и БайденаВечером 4 декабря лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер в ходе слушаний объявил, что подал ходатайство о закрытии дебатов по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включающему финансирование Украины, Израиля и укрепление границы США с Мексикой.
 
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