https://ukraina.ru/20231206/1051777806.html
Лидер республиканцев в сенате США призвал голосовать против помощи Киеву
Лидер республиканцев в сенате США призвал голосовать против помощи Киеву - 06.12.2023 Украина.ру
Лидер республиканцев в сенате США призвал голосовать против помощи Киеву
Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать направленный Белым домом бюджетный запрос на 106 миллиардов долларов, включающий помощь Украине. Об этом 5 декабря он заявил журналистам
2023-12-06T03:36
2023-12-06T03:36
2023-12-06T03:36
новости
сша
президент сша
конгресс сша
сенат
украина
сво
голосование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042562593_0:40:392:261_1920x0_80_0_0_bc3fed2b98221103597d133088ecd882.jpg
"Я надеюсь, что все члены проголосуют против продвижения законопроекта..., мы настаиваем на значимых изменениях на границе", - сказал Макконнелл.Республиканцам и демократам к настоящему моменту не удалось достигнуть компромисса в вопросе приоритетного финансирования для урегулирования ситуации на южной границе страны. Это ставит под вопрос одобрение нижней палатой Конгресса, контролируемой республиканцами, запрошенного администрацией президента США Джо Байдена пакета в 106 миллиардов долларов, который включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, а также средства на ряд других нужд внешней политики США.Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер ранее заявил, что предлагает республиканцам внести поправку в предложенный администрацией законопроект, учитывающий их запрос на решение пограничных вопросов. Шумер призвал сенаторов не затягивать с одобрением предоставления помощи Украине.Напомним, что голосование в Сенате по законопроекту администрации Байдена может состояться уже 6 декабря.
https://ukraina.ru/20231205/1051769798.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042562593_0:3:392:297_1920x0_80_0_0_8606ab82184ac2f1403434edca4fdfb1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, президент сша, конгресс сша, сенат, украина, сво, голосование
Новости, США, президент США, Конгресс США, сенат, Украина, СВО, голосование
Лидер республиканцев в сенате США призвал голосовать против помощи Киеву
Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать направленный Белым домом бюджетный запрос на 106 миллиардов долларов, включающий помощь Украине. Об этом 5 декабря он заявил журналистам
"Я надеюсь, что все члены проголосуют против продвижения законопроекта..., мы настаиваем на значимых изменениях на границе", - сказал Макконнелл.
Республиканцам и демократам к настоящему моменту не удалось достигнуть компромисса в вопросе приоритетного финансирования для урегулирования ситуации на южной границе страны. Это ставит под вопрос одобрение нижней палатой Конгресса, контролируемой республиканцами, запрошенного администрацией президента США Джо Байдена пакета в 106 миллиардов долларов, который включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, а также средства на ряд других нужд внешней политики США.
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер ранее заявил, что предлагает республиканцам внести поправку в предложенный администрацией законопроект, учитывающий их запрос на решение пограничных вопросов. Шумер призвал сенаторов не затягивать с одобрением предоставления помощи Украине.
Напомним, что голосование в Сенате по законопроекту администрации Байдена может состояться уже 6 декабря.