https://ukraina.ru/20231206/1051777806.html

Лидер республиканцев в сенате США призвал голосовать против помощи Киеву

Лидер республиканцев в сенате США призвал голосовать против помощи Киеву - 06.12.2023 Украина.ру

Лидер республиканцев в сенате США призвал голосовать против помощи Киеву

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать направленный Белым домом бюджетный запрос на 106 миллиардов долларов, включающий помощь Украине. Об этом 5 декабря он заявил журналистам

2023-12-06T03:36

2023-12-06T03:36

2023-12-06T03:36

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"Я надеюсь, что все члены проголосуют против продвижения законопроекта..., мы настаиваем на значимых изменениях на границе", - сказал Макконнелл.Республиканцам и демократам к настоящему моменту не удалось достигнуть компромисса в вопросе приоритетного финансирования для урегулирования ситуации на южной границе страны. Это ставит под вопрос одобрение нижней палатой Конгресса, контролируемой республиканцами, запрошенного администрацией президента США Джо Байдена пакета в 106 миллиардов долларов, который включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, а также средства на ряд других нужд внешней политики США.Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер ранее заявил, что предлагает республиканцам внести поправку в предложенный администрацией законопроект, учитывающий их запрос на решение пограничных вопросов. Шумер призвал сенаторов не затягивать с одобрением предоставления помощи Украине.Напомним, что голосование в Сенате по законопроекту администрации Байдена может состояться уже 6 декабря.

https://ukraina.ru/20231205/1051769798.html

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2023

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новости, сша, президент сша, конгресс сша, сенат, украина, сво, голосование