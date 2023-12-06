https://ukraina.ru/20231206/1051777401.html

В Харьковской и Хмельницкой областях взрывы, воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины

В Харьковской и Хмельницкой областях взрывы, воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины - 06.12.2023 Украина.ру

В Харьковской и Хмельницкой областях взрывы, воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины

В Харьковской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:00 мск 2 декабря

2023-12-06T02:20

2023-12-06T02:20

2023-12-06T02:20

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украина

воздушная тревога

взрыв

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ракеты

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Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях Украины.Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Харьковской области, а также в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231205/1051769798.html

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новости, украина, воздушная тревога, взрыв, бпла, ракеты, сво