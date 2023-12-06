В Харьковской и Хмельницкой областях взрывы, воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины - 06.12.2023 Украина.ру
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В Харьковской и Хмельницкой областях взрывы, воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины
В Харьковской и Хмельницкой областях взрывы, воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины - 06.12.2023 Украина.ру
В Харьковской и Хмельницкой областях взрывы, воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины
В Харьковской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:00 мск 2 декабря
2023-12-06T02:20
2023-12-06T02:20
новости
украина
воздушная тревога
взрыв
бпла
ракеты
сво
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Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях Украины.Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Харьковской области, а также в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, взрыв, бпла, ракеты, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, взрыв, БПЛА, ракеты, СВО

В Харьковской и Хмельницкой областях взрывы, воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины

02:20 06.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В Харьковской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:00 мск 2 декабря
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях Украины.
Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Харьковской области, а также в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Вчера, 18:16
Контрольное голосование. В среду, 6.12, в Конгрессе США решается судьба Украины, Зеленского и БайденаВечером 4 декабря лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер в ходе слушаний объявил, что подал ходатайство о закрытии дебатов по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включающему финансирование Украины, Израиля и укрепление границы США с Мексикой.
 
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