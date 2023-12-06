В Харьковской и Хмельницкой областях взрывы, воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В Харьковской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:00 мск 2 декабря
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях Украины.
Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Харьковской области, а также в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.
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