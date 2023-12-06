Евгений Федоров: Россия будет вечно перемалывать ВСУ, пока не победит США без крови и не освободит Европу

Завершить СВО победой можно тремя способами: международное право, ядерное нацеливание и судебная процедура, которая утвердила бы позиции РФ с точки зрения международного права как правопреемницы Советского Союза, ответственного за контроль над всеми территориями СССР