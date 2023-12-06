Адский конвейер. Военный эксперт о том, почему новые вэсэушники не успевают восполнить убитых на поле боя
© Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкУкраинские военные, отказавшиеся от участия в боевых действиях с военнослужащими ВСУ
© Народная милиция ДНР
Летом у Киева наблюдался нулевой баланс убывших и прибывших солдат ВСУ. Сейчас у противника наблюдается отрицательная динамика и в войска прибывает на 40% меньше, чем гибнет на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Ситуация с личным составом ВС РФ является закрытой информацией. Противник не должен знать численность фронтов, резервов и возможности ротации в российских подразделениях. Но известно, что добровольческие бригады у нас создаются быстрее, чем у ВСУ, рассказал эксперт.
"У Украины нулевой баланс убывших и прибывших был летом. Сейчас у них на 40% людей меньше прибывают в войска, чем они гибнут. Это уже отрицательная динамика. А у нас не такое число убитых и раненых. И у нас другого уровня мобилизационный ресурс и возможности", - отметил Клинцевич.
НАТО понимает, что сейчас Россия накапливает огромное количество резервов. У нас есть целые подразделения, которые готовятся на Тоцком полигоне, рассказал эксперт.
Кстати, на этом полигоне маршал СССР Георгий Жуков сразу после Великой Отечественной войны отработал ядерный удар с целью прорыва эшелонированной обороны НАТО. Поэтому на Западе очень обеспокоены тем, почему русские снова там тренируются, резюмировал собеседник Украина.ру.
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