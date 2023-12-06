https://ukraina.ru/20231206/1051760187.html

Военный эксперт рассказал, зачем Россия копит крылатые ракеты и чему учатся бойцы на Тоцком полигоне

Военный эксперт рассказал, зачем Россия копит крылатые ракеты и чему учатся бойцы на Тоцком полигоне - 06.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, зачем Россия копит крылатые ракеты и чему учатся бойцы на Тоцком полигоне

Запад беспокоит тот факт, что Россия накопила огромное количество резервов. Если раньше армия РФ применяла по 100 крылатых ракет в месяц, то сейчас она их активно накапливает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-12-06T04:30

2023-12-06T04:30

2023-12-06T04:30

новости

запад

россия

украина

ракеты

резервы

полигон

беспилотники

ядерный

спутники

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НАТО понимает, что сейчас РФ накапливает огромное количество резервов. Если раньше она применяла по 100 крылатых ракет в месяц, то сейчас наносит удары только беспилотниками, рассказал эксперт.Сейчас Россия эти ракеты не тратит и уже накопила около тысячи штук. Также у армии РФ есть целые подразделения, которые проходят подготовку на Тоцком полигоне. Всё это очень беспокоит Запад, добавил он.Сейчас пасмурная погода позволяет российским подразделениям перебрасывать резервы и незаметно для западных спутников. Что позволит наносить ВСУ неожиданные удары, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231204/1051734698.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запад, россия, украина, ракеты, резервы, полигон, беспилотники, ядерный, спутники, удары, нато