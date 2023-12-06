Военный эксперт рассказал, зачем Россия копит крылатые ракеты и чему учатся бойцы на Тоцком полигоне - 06.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231206/1051760187.html
Военный эксперт рассказал, зачем Россия копит крылатые ракеты и чему учатся бойцы на Тоцком полигоне
Военный эксперт рассказал, зачем Россия копит крылатые ракеты и чему учатся бойцы на Тоцком полигоне - 06.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, зачем Россия копит крылатые ракеты и чему учатся бойцы на Тоцком полигоне
Запад беспокоит тот факт, что Россия накопила огромное количество резервов. Если раньше армия РФ применяла по 100 крылатых ракет в месяц, то сейчас она их активно накапливает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-12-06T04:30
2023-12-06T04:30
новости
запад
россия
украина
ракеты
резервы
полигон
беспилотники
ядерный
спутники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101823/26/1018232698_0:88:3126:1846_1920x0_80_0_0_c511674ca4a6ed31825153f3c23f22bb.jpg
НАТО понимает, что сейчас РФ накапливает огромное количество резервов. Если раньше она применяла по 100 крылатых ракет в месяц, то сейчас наносит удары только беспилотниками, рассказал эксперт.Сейчас Россия эти ракеты не тратит и уже накопила около тысячи штук. Также у армии РФ есть целые подразделения, которые проходят подготовку на Тоцком полигоне. Всё это очень беспокоит Запад, добавил он.Сейчас пасмурная погода позволяет российским подразделениям перебрасывать резервы и незаметно для западных спутников. Что позволит наносить ВСУ неожиданные удары, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231204/1051734698.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101823/26/1018232698_274:0:2853:1934_1920x0_80_0_0_64abadf4637a3f30eeabd85292270d8e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, украина, ракеты, резервы, полигон, беспилотники, ядерный, спутники, удары, нато
Новости, Запад, Россия, Украина, ракеты, резервы, полигон, беспилотники, ядерный, спутники, удары, НАТО

Военный эксперт рассказал, зачем Россия копит крылатые ракеты и чему учатся бойцы на Тоцком полигоне

04:30 06.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае
Учения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
Запад беспокоит тот факт, что Россия накопила огромное количество резервов. Если раньше армия РФ применяла по 100 крылатых ракет в месяц, то сейчас она их активно накапливает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
НАТО понимает, что сейчас РФ накапливает огромное количество резервов. Если раньше она применяла по 100 крылатых ракет в месяц, то сейчас наносит удары только беспилотниками, рассказал эксперт.
Сейчас Россия эти ракеты не тратит и уже накопила около тысячи штук. Также у армии РФ есть целые подразделения, которые проходят подготовку на Тоцком полигоне. Всё это очень беспокоит Запад, добавил он.
"Кстати, на этом полигоне маршал Жуков сразу после войны отработал ядерный удар с целью прорыва эшелонированной обороны НАТО, когда советские войска проходили через этот эпицентр взрыва. На Западе сейчас снова запереживали, почему это русские снова тренируются на этих полигонах", - отметил Клинцевич.
Сейчас пасмурная погода позволяет российским подразделениям перебрасывать резервы и незаметно для западных спутников. Что позволит наносить ВСУ неожиданные удары, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Борзенко интервью
4 декабря, 17:53
Алексей Борзенко: ВСУ бросили смертников на "линии Маннергейма", чтобы весной нанести России новый ударЛиния Суровикина войдет в историю военного искусства. Очень многие ее элементы взяты из опыта Первой мировой войны, считает военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
 
НовостиЗападРоссияУкраинаракетырезервыполигонбеспилотникиядерныйспутникиударыНАТО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала