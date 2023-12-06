Военный эксперт рассказал, зачем Россия копит крылатые ракеты и чему учатся бойцы на Тоцком полигоне
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае
Запад беспокоит тот факт, что Россия накопила огромное количество резервов. Если раньше армия РФ применяла по 100 крылатых ракет в месяц, то сейчас она их активно накапливает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
НАТО понимает, что сейчас РФ накапливает огромное количество резервов. Если раньше она применяла по 100 крылатых ракет в месяц, то сейчас наносит удары только беспилотниками, рассказал эксперт.
Сейчас Россия эти ракеты не тратит и уже накопила около тысячи штук. Также у армии РФ есть целые подразделения, которые проходят подготовку на Тоцком полигоне. Всё это очень беспокоит Запад, добавил он.
"Кстати, на этом полигоне маршал Жуков сразу после войны отработал ядерный удар с целью прорыва эшелонированной обороны НАТО, когда советские войска проходили через этот эпицентр взрыва. На Западе сейчас снова запереживали, почему это русские снова тренируются на этих полигонах", - отметил Клинцевич.
Сейчас пасмурная погода позволяет российским подразделениям перебрасывать резервы и незаметно для западных спутников. Что позволит наносить ВСУ неожиданные удары, резюмировал собеседник Украина.ру.
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