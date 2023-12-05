https://ukraina.ru/20231205/1051770195.html

Приговор повару-террористке, потери ВСУ на Херсонщине, волонтеров – на фронт. Итоги 5 декабря

Приговор повару-террористке, потери ВСУ на Херсонщине, волонтеров – на фронт. Итоги 5 декабря - 05.12.2023 Украина.ру

Приговор повару-террористке, потери ВСУ на Херсонщине, волонтеров – на фронт. Итоги 5 декабря

Российский суд вынес приговор повару из батальона "Айдар"*; ВС РФ уничтожили склады ВСУ в Херсонской области; Безуглая специфически поздравила украинских волонтеров с их днем

2023-12-05T18:00

2023-12-05T18:00

2023-12-05T18:00

эксклюзив

хроники

украина

спецоперация

всу

херсонская область

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Приговор "айдаровке"*Пять лет колонии-поселения – такой приговор Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес гражданке Украины Наталье Придатченко за то, что она была членом националистического батальона "Айдар"*.Об этом во вторник сообщает корреспондент РИА Новости, находившийся в здании суда."Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Натальи Придатченко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)… Придатченко признана виновной, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в колонии-поселения", - процитировал журналист представителя суда.Придатченко, по информации правоохранителей, добровольно вступила в батальон в 2020 году после прохождения подготовительных курсов от Минобороны Украины. В "Айдаре"* она была поваром, с лета 2020 по апрель 2021 года находилась на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике.Покинула Придатченко батальон по состоянию здоровья, передает РИА Новости.Приговоры участников националистических движений и формирований регулярно выносят российские суды, включая суды ДНР и ЛНР.Во вторник, 5 декабря, Следственный комитет (СК) России также сообщил о приговоре украинскому военнослужащему, старшему разведчику 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Алексею Волошенюку, расстрелявшему мирного жителя Мариуполя."В марте-апреле 2022 года Волошенюк совместно с другими военнослужащими находился в городе Мариуполе на боевых позициях, оборудованных в жилых домах. В один из дней ими был обнаружен и задержан мирный житель, который не представлял угрозы украинским вооруженным формированиям. Несмотря на это, исполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц ВСУ и своего командира Михальчука, Волошенюк несколько раз выстрелил в задержанного из автомата. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Тело потерпевшего оттащили с дороги и сбросили в канализационный люк, располагавшийся на обочине. В дальнейшем оно было опознано родственниками", - уточнили в СК.Волошенюку присудили 23 года лишения свободы.Потери ВСУ на югеРоссийские военные уничтожили склады и расположения ВСУ в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны в районе города Херсон, а также живая сила и военная техника ВСУ в 103-х районах", - сказано в сводке военного ведомства.Минобороны также сообщает о потерях украинской армии на этом направлении: пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М-109 "Paladin", артиллерийская система М777 производства США, и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко в интервью изданию Украина.ру рассказал, что не ожидает серьезных изменений на нынешней линии боестолкновения до Нового года."По всем законам военного искусства, если не удалось наступление, то переходят к обороне. У них (ВСУ – ред.) две задачи: создать какие-то серии укреплений, чтобы продержаться до весны и к весне создать новую армию из ребят, которых ловят на улице. Есть еще три-четыре месяца, чтобы их обучить при помощи инструкторов из Англии, Германии, стран Прибалтики и Польши. И к весне готовиться к новому наступлению", - объяснил он.Ключевыми направлениями, по его мнению, остаются Харьковская область, Марьинка и Авдеевка, где ВСУ, по определению Борзенко, строят "некую линию Маннергейма".Новая выходка БезуглойЗамглавы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая 5 декабря, в День волонтера, своеобразно поздравила их публикацией в Facebook**:"Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? А если говорят, да я же доначу/я волонтер, я держу фронт здесь? Потому и написала: лучшее волонтерство 2024 — прийти в ВСУ. Это касается и женщин", - написала Безуглая.Опережая вопрос о том, почему не идет на фронт сама, Безуглая написала, что была мобилизована в 2015 году (так как является выпускницей военно-медицинской академии), поэтому вопрос уже не актуален.Неделей ранее публикации Безуглой, направленные против главкома ВСУ Валерия Залужного, вызвали скандал в украинском обществе и политике. С инициативой снять Марьяну Безуглую с должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны выступил Алексей Кучеренко ("Батькивщина"). Поводом для этого стал ее пост в соцсетях, в котором она откровенно критиковала главнокомандующего ВСУ Залужного. Соответствующее обращение он направил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку.Ирина Фриз ("Евросолидарность") предложила лишить Безуглую и должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.Депутат от "Слуги народа" и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.Безуглая в своих атаках на Залужного не стеснялась в выражениях, обвиняя его в провале весеннего контрнаступления, сдаче Бахмута (Артёмовска) и вероятной потере Авдеевки, за которую сейчас идут бои.Некоторые украинские СМИ сделали вывод, что скандал инициировал Офис президента Украины.*Запрещенная в РФ террористическая организация** Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20231205/1051763246.html

https://ukraina.ru/20231204/1051722591.html

https://ukraina.ru/20231205/1051763900.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, спецоперация, всу, херсонская область