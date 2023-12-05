Генпрокурор Украины начал проверку после публикации видео о "дне" прокуратуры
Генпрокурор Украины начал проверку после публикации в СМИ расследования о "дне" прокуратуры
В профессиональный праздник двери Офиса Генпрокурора Украины не успевали закрываться – вереница людей с подарками наблюдалась все утро. Видео было опубликовано на Youtube-канале "Украинской правды"
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин поручил генеральной инспекции его Офиса провести служебное расследование в связи с видео, обнародованным в СМИ.
"По результатам расследования будут приняты соответствующие меры", – говорится в сообщении, размещенном в телеграмм-канале Офиса генпрокурора.
Речь идет о видео, подготовленном журналистом Михаилом Ткачом. 4 декабря на Youtube-канале "Украинской правды" было обнародовано расследование о праздновании Дня работников прокуратуры Украины.
День работников прокуратуры на Украине отмечается 1 декабря. Весь этот день журналист вел съемку у дверей Генпрокуратуры, а после собрал видео на 17,5 минут. Работа носит название "На "дне" прокуратуры".
"Журналисты "Украинской правды" были удивлены бесконечной волной подарков и свертков на День работников прокуратуры возле Офиса генерального прокурора и столичной прокуратуры", – говорится в подписи к публикации.
На опубликованных кадрах видно, что в течение всего дня к дверям Генерального офиса прокуратуры приходят люди с подарочными пакетами. Двери не всегда даже успевают закрываться – так много желающих принести свои дары. Одних встречают на пороге и забирают пакеты, других приглашают внутрь.
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