https://ukraina.ru/20231205/1051759582.html

Генпрокурор Украины начал проверку после публикации видео о "дне" прокуратуры

Генпрокурор Украины начал проверку после публикации видео о "дне" прокуратуры - 05.12.2023 Украина.ру

Генпрокурор Украины начал проверку после публикации видео о "дне" прокуратуры

В профессиональный праздник двери Офиса Генпрокурора Украины не успевали закрываться – вереница людей с подарками наблюдалась все утро. Видео было опубликовано на Youtube-канале "Украинской правды"

2023-12-05T15:18

2023-12-05T15:18

2023-12-05T15:18

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин поручил генеральной инспекции его Офиса провести служебное расследование в связи с видео, обнародованным в СМИ.Речь идет о видео, подготовленном журналистом Михаилом Ткачом. 4 декабря на Youtube-канале "Украинской правды" было обнародовано расследование о праздновании Дня работников прокуратуры Украины.День работников прокуратуры на Украине отмечается 1 декабря. Весь этот день журналист вел съемку у дверей Генпрокуратуры, а после собрал видео на 17,5 минут. Работа носит название "На "дне" прокуратуры".На опубликованных кадрах видно, что в течение всего дня к дверям Генерального офиса прокуратуры приходят люди с подарочными пакетами. Двери не всегда даже успевают закрываться – так много желающих принести свои дары. Одних встречают на пороге и забирают пакеты, других приглашают внутрь.

https://ukraina.ru/20231127/1051434620.html

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