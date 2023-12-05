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Бельгия передаст Украине самолеты F-16 и подготовит пилотов

Бельгия передаст Украине самолеты F-16 и подготовит пилотов - 05.12.2023 Украина.ру

Бельгия передаст Украине самолеты F-16 и подготовит пилотов

Глава Минобороны Украины обсудил с бельгийской коллегой передачу Украине самолетов F-16

2023-12-05T12:39

2023-12-05T12:39

2023-12-05T12:39

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Передача Украине истребителей F-16 и подготовка пилотов, а также снабжение необходимого оборудования стали предметом обсуждения во время встречи министра обороны Украины Рустема Умерова и министра обороны Бельгии Людивина Дедондера, сообщает Минобороны Украины.Умеров заявил о необходимости начать процесс отладки цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для F-16. Бельгия подтвердила намерения передать Украине самолеты F-16 в 2025 году.Также во время встречи стороны обсудили возможность принять представителей бельгийского оборонно-промышленного комплекса на Украине в начале следующего года. Общий объем технической помощи от Королевства Бельгия для сил обороны Украины составляет более 320 миллионов евро.

https://ukraina.ru/20231027/1050531858.html

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