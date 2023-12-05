Бельгия передаст Украине самолеты F-16 и подготовит пилотов
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© Public domain
Глава Минобороны Украины обсудил с бельгийской коллегой передачу Украине самолетов F-16
Передача Украине истребителей F-16 и подготовка пилотов, а также снабжение необходимого оборудования стали предметом обсуждения во время встречи министра обороны Украины Рустема Умерова и министра обороны Бельгии Людивина Дедондера, сообщает Минобороны Украины.
"Высоко ценим вашу непоколебимую поддержку и всестороннее участие в процессе укрепления обороноспособности Вооруженных Сил Украины", – подчеркнул Рустем Умеров.
Умеров заявил о необходимости начать процесс отладки цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для F-16. Бельгия подтвердила намерения передать Украине самолеты F-16 в 2025 году.
Также во время встречи стороны обсудили возможность принять представителей бельгийского оборонно-промышленного комплекса на Украине в начале следующего года.
Общий объем технической помощи от Королевства Бельгия для сил обороны Украины составляет более 320 миллионов евро.
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