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Западные разведывательные дроны у берегов Крыма нужно уничтожать – депутат Госдумы

Западные разведывательные дроны у берегов Крыма нужно уничтожать – депутат Госдумы - 05.12.2023 Украина.ру

Западные разведывательные дроны у берегов Крыма нужно уничтожать – депутат Госдумы

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал считать западные разведывательные БПЛА, барражирующие в Чёрном море у берегов Крыма, законной целью для поражения. Об этом 5 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-05T10:02

2023-12-05T10:02

2023-12-05T10:02

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По информации Минобороны России, средства ПВО ночью и утром 5 декабря уничтожили 26 украинских БПЛА и перехватили ещё 15 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма."Украинской атаке ракет или ударных беспилотников на Крым всегда предшествуют многочасовые полёты западных разведывательных дронов в Чёрном море у берегов полуострова. И сегодня тоже не исключение. Уверен, они ведут не только сбор разведывательных данных, которые затем передают украинской стороне, но и координируют атаки. Эти разведывательные дроны нужно объявить законной целью для поражения. Их нужно уничтожать вне всякого сомнения", - сказал Шеремет.Он подчеркнул, что западным разведывательным беспилотникам не место в акватории Чёрного моря. А Запад, направляя беспилотники в эту зону, "стремится и дальше разжигать конфликт".ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, обстреливают их из артиллерии, предпринимают попытки диверсий. На всех этих территориях установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности. Крым также подвергается атакам безэкипажных катеров ВСУ, которые отражает Черноморский флот и морская авиация.

https://ukraina.ru/20231205/1051733691.html

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новости, россия, крым, черное море, азовское море, бпла, запад, всу, сво, пво, госдума