Западные разведывательные дроны у берегов Крыма нужно уничтожать – депутат Госдумы - 05.12.2023 Украина.ру
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Западные разведывательные дроны у берегов Крыма нужно уничтожать – депутат Госдумы
Западные разведывательные дроны у берегов Крыма нужно уничтожать – депутат Госдумы - 05.12.2023 Украина.ру
Западные разведывательные дроны у берегов Крыма нужно уничтожать – депутат Госдумы
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал считать западные разведывательные БПЛА, барражирующие в Чёрном море у берегов Крыма, законной целью для поражения. Об этом 5 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-05T10:02
2023-12-05T10:02
новости
россия
крым
черное море
азовское море
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По информации Минобороны России, средства ПВО ночью и утром 5 декабря уничтожили 26 украинских БПЛА и перехватили ещё 15 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма."Украинской атаке ракет или ударных беспилотников на Крым всегда предшествуют многочасовые полёты западных разведывательных дронов в Чёрном море у берегов полуострова. И сегодня тоже не исключение. Уверен, они ведут не только сбор разведывательных данных, которые затем передают украинской стороне, но и координируют атаки. Эти разведывательные дроны нужно объявить законной целью для поражения. Их нужно уничтожать вне всякого сомнения", - сказал Шеремет.Он подчеркнул, что западным разведывательным беспилотникам не место в акватории Чёрного моря. А Запад, направляя беспилотники в эту зону, "стремится и дальше разжигать конфликт".ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, обстреливают их из артиллерии, предпринимают попытки диверсий. На всех этих территориях установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности. Крым также подвергается атакам безэкипажных катеров ВСУ, которые отражает Черноморский флот и морская авиация.
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новости, россия, крым, черное море, азовское море, бпла, запад, всу, сво, пво, госдума
Новости, Россия, Крым, Черное море, Азовское море, БПЛА, Запад, ВСУ, СВО, ПВО, Госдума

Западные разведывательные дроны у берегов Крыма нужно уничтожать – депутат Госдумы

10:02 05.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / POA(Phot) Tam McDonald
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© commons.wikimedia.org / POA(Phot) Tam McDonald
Читать в
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал считать западные разведывательные БПЛА, барражирующие в Чёрном море у берегов Крыма, законной целью для поражения. Об этом 5 декабря сообщает РИА Новости
По информации Минобороны России, средства ПВО ночью и утром 5 декабря уничтожили 26 украинских БПЛА и перехватили ещё 15 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма.
"Украинской атаке ракет или ударных беспилотников на Крым всегда предшествуют многочасовые полёты западных разведывательных дронов в Чёрном море у берегов полуострова. И сегодня тоже не исключение. Уверен, они ведут не только сбор разведывательных данных, которые затем передают украинской стороне, но и координируют атаки. Эти разведывательные дроны нужно объявить законной целью для поражения. Их нужно уничтожать вне всякого сомнения", - сказал Шеремет.
Он подчеркнул, что западным разведывательным беспилотникам не место в акватории Чёрного моря. А Запад, направляя беспилотники в эту зону, "стремится и дальше разжигать конфликт".
ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, обстреливают их из артиллерии, предпринимают попытки диверсий. На всех этих территориях установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности. Крым также подвергается атакам безэкипажных катеров ВСУ, которые отражает Черноморский флот и морская авиация.
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
05:26
Плохие времена для Украины. Зачем делегация Верховной Рады вылетела в ВашингтонНа первую неделю декабря у американских законодателей были большие планы – лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер намеревался вынести на голосование вопрос о выделении нового пакета помощи Украине, однако сбыться этому плану не суждено.
 
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10:23Зеленский отчитается сенаторам США о положении дел на фронте
10:02Западные разведывательные дроны у берегов Крыма нужно уничтожать – депутат Госдумы
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