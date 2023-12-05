https://ukraina.ru/20231205/1051746833.html
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район - СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район - СЦКК - 05.12.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район - СЦКК
Вооруженные силы Украины обстреливают районы Донецка, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетные боеприпасы, сообщили 5 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-05T09:58
2023-12-05T09:58
2023-12-05T09:58
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всу
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За пять минут, с 00:15 до 00:20 было выпущено шесть кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.Обстрел возобновился в 05:45 и за два часа выпустили 17 снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка, также два аналогичных снарядов по Макеевке и три – по Ясиноватскому району.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.
https://ukraina.ru/20231204/1051703391.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, донецк, макеевка, горловка, обстрелы, всу
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка, Горловка, обстрелы, ВСУ
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район - СЦКК
Вооруженные силы Украины обстреливают районы Донецка, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетные боеприпасы, сообщили 5 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)