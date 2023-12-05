https://ukraina.ru/20231205/1051746569.html

Британские дипломаты могут заставить Зеленского начать переговоры с Москвой – Daily Express

Британские дипломаты могут заставить Зеленского начать переговоры с Москвой – Daily Express - 05.12.2023 Украина.ру

Британские дипломаты могут заставить Зеленского начать переговоры с Москвой – Daily Express

Британские дипломаты могут ради завершения конфликта заставить Киев пойти на переговоры с Россией. Об этом пишет британское издание Daily Express

2023-12-05T09:40

2023-12-05T09:40

2023-12-05T09:40

новости

великобритания

украина

владимир зеленский

контрнаступление

сво

россия

переговоры

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"Большое контрнаступление Украины не оказалось успешным, на что рассчитывали люди, и это ставит под сомнение способность Украины выиграть эту войну любым значимым военным путём. И в дипломатических кругах ходят разговоры о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров", - говорится в статье.По мнению авторов материала, всё это происходит на фоне усиления давления на президента Украины Владимира Зеленского, на которого обрушился шквал критики внутри страны, в том числе и за "автократическое" поведение.В статье приводится высказывание мэра Киева Виталия Кличко, который критически отозвался о "самодержце" Зеленском в выступлении перед швейцарскими СМИ."Люди задаются вопросом, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне, почему Зеленский до конца отрицал, что до этого дойдёт", - сказал Кличко.Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун во время выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне заявил, что конфликт на Украине не закончится только военным путём.Россия неоднократно выражала готовность к мирным переговорам, которые Киев запретил на законодательном уровне. В Кремле подчёркивают, что никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас не наблюдается, а достижение целей СВО остаётся абсолютным приоритетом.

https://ukraina.ru/20231205/1051745360.html

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новости, великобритания, украина, владимир зеленский, контрнаступление, сво, россия, переговоры