https://ukraina.ru/20231205/1051744966.html

В конгрессе США хотят вынести решение по импичменту Байдену в начале 2024 года

В конгрессе США хотят вынести решение по импичменту Байдену в начале 2024 года - 05.12.2023 Украина.ру

В конгрессе США хотят вынести решение по импичменту Байдену в начале 2024 года

Палата представителей Конгресса США примет решение о предъявлении обвинений президенту Джо Байдену в рамках процедуры импичмента в первой половине 2024 года. Об этом председатель юридического комитета палаты Джим Джордан заявил в интервью телеканалу Fox News

2023-12-05T08:24

2023-12-05T08:24

2023-12-05T08:24

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сша

джо байден

импичмент

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"Мы намерены поговорить с последними несколькими свидетелями, но хотим сделать это как можно скорее. Мы полагаем, что сможем осуществить это относительно быстро", - сказал Джордан, комментируя проводимое расследование.По его словам, палата рассчитывает опросить пару свидетелей в декабре и столько же в январе. А процедура импичмента станет ключевым вопросом для конгрессменов после их возвращения с новогодних праздников.Джордан положительно ответил на вопрос телеканала, ожидается ли решение по предъявлению Байдену обвинений до середины 2024 года."Да, полагаю, что решение в том или ином виде будет принято до этого", - подтвердил конгрессменСпикер Палаты представителей Майк Джонсон 3 декабря заявил, что считает импичмент Байдена "необходимым шагом". Причина - препятствия расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского лидера, которые учиняет Белый дом. Он также надеется на продвижение в вопросе официального голосования по делу об импичменте.Напомним, что бывший спикер Кевин Маккарти запустил процедуру импичмента в обход голосования, которое не является обязательной частью на данном этапе.

https://ukraina.ru/20231204/1051717075.html

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новости, сша, джо байден, импичмент