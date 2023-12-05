Движение по Крымскому мосту перекрывалось на четыре часа – Инфоцентр
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, временно перекрытое ранним утром 5 декабря, возобновлено. Об этом инфоцентр Крымского моста сообщает в своём оперативном телеграм-канале
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении от 07:37 мск.
Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 3:25 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.