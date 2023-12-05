Движение по Крымскому мосту перекрывалось на четыре часа – Инфоцентр - 05.12.2023 Украина.ру
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Движение по Крымскому мосту перекрывалось на четыре часа – Инфоцентр
Движение по Крымскому мосту перекрывалось на четыре часа – Инфоцентр - 05.12.2023 Украина.ру
Движение по Крымскому мосту перекрывалось на четыре часа – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, временно перекрытое ранним утром 5 декабря, возобновлено. Об этом инфоцентр Крымского моста сообщает в своём оперативном телеграм-канале
2023-12-05T07:46
2023-12-05T07:46
новости
россия
крым
крымский мост
автотранспорт
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении от 07:37 мск.Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 3:25 мск.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
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новости, россия, крым, крымский мост, автотранспорт
Новости, Россия, Крым, Крымский мост, автотранспорт

Движение по Крымскому мосту перекрывалось на четыре часа – Инфоцентр

07:46 05.12.2023
 
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту, временно перекрытое ранним утром 5 декабря, возобновлено. Об этом инфоцентр Крымского моста сообщает в своём оперативном телеграм-канале
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении от 07:37 мск.
Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 3:25 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
07:09
Над Азовским морем нейтрализовали ещё шесть украинских БПЛА – МОСредства ПВО утром 5 декабря нейтрализовали попытку ещё шести украинских БПЛА нанести террористический удар по территории России. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
 
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