Над Азовским морем нейтрализовали ещё шесть украинских БПЛА – МО
Средства ПВО утром 5 декабря нейтрализовали попытку ещё шести украинских БПЛА нанести террористический удар по территории России. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"Около 6:00 мск российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА, ещё два перехвачено над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщалось ранее, в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата и перехватили ещё 13 над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым.
ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, обстреливают их из артиллерии, предпринимают попытки диверсий. На всех этих территориях установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.
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