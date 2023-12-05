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Над Азовским морем нейтрализовали ещё шесть украинских БПЛА – МО

Над Азовским морем нейтрализовали ещё шесть украинских БПЛА – МО - 05.12.2023 Украина.ру

Над Азовским морем нейтрализовали ещё шесть украинских БПЛА – МО

Средства ПВО утром 5 декабря нейтрализовали попытку ещё шести украинских БПЛА нанести террористический удар по территории России. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-05T07:09

2023-12-05T07:09

2023-12-05T07:09

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"Около 6:00 мск российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА, ещё два перехвачено над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении ведомства.Как сообщалось ранее, в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата и перехватили ещё 13 над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым.ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, обстреливают их из артиллерии, предпринимают попытки диверсий. На всех этих территориях установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.

https://ukraina.ru/20231204/1051738943.html

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новости, россия, азовское море, пво, бпла, всу, украина, сво