Над Азовским морем нейтрализовали ещё шесть украинских БПЛА – МО - 05.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231205/1051742732.html
Над Азовским морем нейтрализовали ещё шесть украинских БПЛА – МО
Над Азовским морем нейтрализовали ещё шесть украинских БПЛА – МО - 05.12.2023 Украина.ру
Над Азовским морем нейтрализовали ещё шесть украинских БПЛА – МО
Средства ПВО утром 5 декабря нейтрализовали попытку ещё шести украинских БПЛА нанести террористический удар по территории России. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-05T07:09
2023-12-05T07:09
новости
россия
азовское море
пво
бпла
всу
украина
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051577052_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d91cf88f7a0816270abbe8dc9575a9b9.jpg
"Около 6:00 мск российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА, ещё два перехвачено над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении ведомства.Как сообщалось ранее, в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата и перехватили ещё 13 над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым.ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, обстреливают их из артиллерии, предпринимают попытки диверсий. На всех этих территориях установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.
https://ukraina.ru/20231204/1051738943.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051577052_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_05fd7cadaa3b6fc6ce340e4eb63d12bf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, азовское море, пво, бпла, всу, украина, сво
Новости, Россия, Азовское море, ПВО, БПЛА, ВСУ, Украина, СВО

Над Азовским морем нейтрализовали ещё шесть украинских БПЛА – МО

07:09 05.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Средства ПВО утром 5 декабря нейтрализовали попытку ещё шести украинских БПЛА нанести террористический удар по территории России. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"Около 6:00 мск российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА, ещё два перехвачено над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщалось ранее, в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата и перехватили ещё 13 над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым.
ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, обстреливают их из артиллерии, предпринимают попытки диверсий. На всех этих территориях установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Вчера, 23:07
СПЧ собрал более 8 тыс. эпизодов преступлений Киева против мирных жителейСовет по правам человека (СПЧ) собрал уже 8 123 эпизода преступлений киевского режима против мирных жителей. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
 
НовостиРоссияАзовское мореПВОБПЛАВСУУкраинаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:09Над Азовским морем нейтрализовали ещё шесть украинских БПЛА – МО
06:54Салливан "обнаружил" в Конгрессе США сторонников Путина
06:31Силы ПВО перехватили над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников ВСУ - МО
06:11Российские "Грады" уничтожили на Купянском направлении замаскированные позиции ВСУ – МО
05:54Путин оказался прав, заявляя об усилении России после начала СВО – Spiegel
05:27Мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ – МО
05:26Плохие времена для Украины. Зачем делегация Верховной Рады вылетела в Вашингтон
05:08Лондон опроверг "взлом" крупнейшего хранилища плутония хакерами из России и КНР
04:54Почему Украина отказалась от мира? Секреты слуги своих господ
04:42Девятая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
04:24Лидер демократов в Сенате США подал ходатайство о голосовании по помощи Украине
04:20Газ вместо НАТО. Как Австрия зарабатывает на нейтралитете
04:05Сергей Полетаев: Россия в Марьинке довела ВСУ до состояния гнилой ткани, чтобы порвать ее летом 2024 года
03:59Движение по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр
03:51В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушная тревога уже на Львовщине
03:26Лула да Силва уклонился от ответа о возможном аресте Путина на G20 в Бразилии
02:49В Сенате США провалились переговоры по "украинской" сделке - NBC
02:13Воздушную тревогу объявили в семи области Украины
02:02Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении Путина
01:57Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Лента новостейМолния