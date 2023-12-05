Российские "Грады" уничтожили на Купянском направлении замаскированные позиции ВСУ – МО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
Действующие на Купянском направлении российские войска уничтожили выявленные замаскированные позиции киевских боевиков. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные замаскированные позиции ВСУ", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны РФ на утро 5 декабря, за прошедшие сутки российской оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией было поражено 107 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Вчера, 17:53Алексей Борзенко: ВСУ бросили смертников на "линии Маннергейма", чтобы весной нанести России новый ударЛиния Суровикина войдет в историю военного искусства. Очень многие ее элементы взяты из опыта Первой мировой войны, считает военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко