https://ukraina.ru/20231205/1051742298.html

Российские "Грады" уничтожили на Купянском направлении замаскированные позиции ВСУ – МО

Российские "Грады" уничтожили на Купянском направлении замаскированные позиции ВСУ – МО - 05.12.2023 Украина.ру

Российские "Грады" уничтожили на Купянском направлении замаскированные позиции ВСУ – МО

Действующие на Купянском направлении российские войска уничтожили выявленные замаскированные позиции киевских боевиков. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-05T06:11

2023-12-05T06:11

2023-12-05T06:11

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"На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные замаскированные позиции ВСУ", - говорится в сообщении.По информации Минобороны РФ на утро 5 декабря, за прошедшие сутки российской оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией было поражено 107 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

https://ukraina.ru/20231204/1051734698.html

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новости, россия, купянское направление, сво, всу, потери всу