Российские "Грады" уничтожили на Купянском направлении замаскированные позиции ВСУ – МО - 05.12.2023 Украина.ру
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Российские "Грады" уничтожили на Купянском направлении замаскированные позиции ВСУ – МО
Российские "Грады" уничтожили на Купянском направлении замаскированные позиции ВСУ – МО - 05.12.2023 Украина.ру
Российские "Грады" уничтожили на Купянском направлении замаскированные позиции ВСУ – МО
Действующие на Купянском направлении российские войска уничтожили выявленные замаскированные позиции киевских боевиков. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-05T06:11
2023-12-05T06:11
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россия
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всу
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"На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные замаскированные позиции ВСУ", - говорится в сообщении.По информации Минобороны РФ на утро 5 декабря, за прошедшие сутки российской оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией было поражено 107 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
https://ukraina.ru/20231204/1051734698.html
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новости, россия, купянское направление, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Российские "Грады" уничтожили на Купянском направлении замаскированные позиции ВСУ – МО

06:11 05.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
Казачья бригада Терек на Соледарском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Действующие на Купянском направлении российские войска уничтожили выявленные замаскированные позиции киевских боевиков. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные замаскированные позиции ВСУ", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны РФ на утро 5 декабря, за прошедшие сутки российской оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией было поражено 107 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Алексей Борзенко интервью
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Алексей Борзенко: ВСУ бросили смертников на "линии Маннергейма", чтобы весной нанести России новый ударЛиния Суровикина войдет в историю военного искусства. Очень многие ее элементы взяты из опыта Первой мировой войны, считает военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
 
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