Путин оказался прав, заявляя об усилении России после начала СВО – Spiegel - 05.12.2023 Украина.ру
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Путин оказался прав, заявляя об усилении России после начала СВО – Spiegel
Путин оказался прав, заявляя об усилении России после начала СВО – Spiegel - 05.12.2023 Украина.ру
Путин оказался прав, заявляя об усилении России после начала СВО – Spiegel
Президент Владимир Путин заявил, что Россия стала сильнее после начала спецоперации на Украине, и он оказался прав. Об этом говорится в материале внешнеполитического обозревателя Энн Дорит Бой для немецкого журнала Spiegel
2023-12-05T05:54
2023-12-05T05:54
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россия
германия
владимир путин
сво
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"Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав", - заявляет Дорит Бой.По её признанию, слова президента России о том, что военная операция идёт по плану, многие считали "пропагандой". Но сейчас очевидно, что дела у России идут хорошо, Киев опасается начала российского наступления, а Владимир Путин доволен результатами и уверен в себе."Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя", - пишет журналистка, сожалея, что ожидания западных стран об обрушении экономики России под натиском санкций не оправдались."Экономическая политика в краткосрочной и, вероятно, среднесрочной перспективе приведёт к росту, который в конечном итоге принесёт пользу россиянам. Безработица находится на низком уровне. Строительная отрасль России даже ставит рекорды", - говорится в статье.Дорит Бой также отмечает, что граждане России не желают сдаваться, а Путин доволен возвращением "суверенитета глобальной державы".Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о бесперспективности направленной на сдерживание и ослабление России долгосрочной стратегии Запада. В России не раз заявляли, что страна решит все создаваемые ей проблемы, а Западу не хватает мужества признать провал своих антироссийских санкций.
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новости, россия, германия, владимир путин, сво
Новости, Россия, Германия, Владимир Путин, СВО

Путин оказался прав, заявляя об усилении России после начала СВО – Spiegel

05:54 05.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Президент Владимир Путин заявил, что Россия стала сильнее после начала спецоперации на Украине, и он оказался прав. Об этом говорится в материале внешнеполитического обозревателя Энн Дорит Бой для немецкого журнала Spiegel
"Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав", - заявляет Дорит Бой.
По её признанию, слова президента России о том, что военная операция идёт по плану, многие считали "пропагандой". Но сейчас очевидно, что дела у России идут хорошо, Киев опасается начала российского наступления, а Владимир Путин доволен результатами и уверен в себе.
"Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя", - пишет журналистка, сожалея, что ожидания западных стран об обрушении экономики России под натиском санкций не оправдались.
"Экономическая политика в краткосрочной и, вероятно, среднесрочной перспективе приведёт к росту, который в конечном итоге принесёт пользу россиянам. Безработица находится на низком уровне. Строительная отрасль России даже ставит рекорды", - говорится в статье.
Дорит Бой также отмечает, что граждане России не желают сдаваться, а Путин доволен возвращением "суверенитета глобальной державы".
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о бесперспективности направленной на сдерживание и ослабление России долгосрочной стратегии Запада. В России не раз заявляли, что страна решит все создаваемые ей проблемы, а Западу не хватает мужества признать провал своих антироссийских санкций.
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