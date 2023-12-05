https://ukraina.ru/20231205/1051742159.html

Путин оказался прав, заявляя об усилении России после начала СВО – Spiegel

Путин оказался прав, заявляя об усилении России после начала СВО – Spiegel - 05.12.2023 Украина.ру

Путин оказался прав, заявляя об усилении России после начала СВО – Spiegel

Президент Владимир Путин заявил, что Россия стала сильнее после начала спецоперации на Украине, и он оказался прав. Об этом говорится в материале внешнеполитического обозревателя Энн Дорит Бой для немецкого журнала Spiegel

2023-12-05T05:54

2023-12-05T05:54

2023-12-05T05:54

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"Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав", - заявляет Дорит Бой.По её признанию, слова президента России о том, что военная операция идёт по плану, многие считали "пропагандой". Но сейчас очевидно, что дела у России идут хорошо, Киев опасается начала российского наступления, а Владимир Путин доволен результатами и уверен в себе."Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя", - пишет журналистка, сожалея, что ожидания западных стран об обрушении экономики России под натиском санкций не оправдались."Экономическая политика в краткосрочной и, вероятно, среднесрочной перспективе приведёт к росту, который в конечном итоге принесёт пользу россиянам. Безработица находится на низком уровне. Строительная отрасль России даже ставит рекорды", - говорится в статье.Дорит Бой также отмечает, что граждане России не желают сдаваться, а Путин доволен возвращением "суверенитета глобальной державы".Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о бесперспективности направленной на сдерживание и ослабление России долгосрочной стратегии Запада. В России не раз заявляли, что страна решит все создаваемые ей проблемы, а Западу не хватает мужества признать провал своих антироссийских санкций.

https://ukraina.ru/20231205/1051711265.html

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новости, россия, германия, владимир путин, сво