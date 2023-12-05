Девятая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС - 05.12.2023 Украина.ру
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Девятая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
Девятая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС - 05.12.2023 Украина.ру
Девятая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
Самолёт Ил-76 МЧС с очередной группой российских граждан и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом пресс-служба МЧС РФ в ночь на 5 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-05T04:42
2023-12-05T04:42
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мчс рф
ближний восток
палестино-израильский конфликт
правый сектор
эвакуация
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"На девятом спецборте МЧС России из Каира в Москву прибыли 120 граждан, из них 30 детей", - говорится в сообщении ведомства в 0:14 мск.Всем прибывшим оказывается медицинская и психологическая помощь.Всего с начала гуманитарной миссии самолётами МЧС России из Каира перевезено свыше 880 человек, пожелавших покинуть зону палестино-израильского конфликта, из них более 380 детей.Большинство эвакуированных направляются в пункты временного размещения, развёрнутые в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях."Всего 12 рейсами авиации МЧС России в город Эль-Ариш уже доставлено более 288 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы", - уточнили в ведомстве.
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новости, россия, домодедово, москва, мчс рф, ближний восток, палестино-израильский конфликт, правый сектор, эвакуация
Новости, Россия, Домодедово, Москва, МЧС РФ, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, Правый сектор, эвакуация

Девятая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС

04:42 05.12.2023
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан России из сектора Газа
Эвакуация граждан России из сектора Газа
© МЧС РФ
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Самолёт Ил-76 МЧС с очередной группой российских граждан и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом пресс-служба МЧС РФ в ночь на 5 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"На девятом спецборте МЧС России из Каира в Москву прибыли 120 граждан, из них 30 детей", - говорится в сообщении ведомства в 0:14 мск.
Всем прибывшим оказывается медицинская и психологическая помощь.
Всего с начала гуманитарной миссии самолётами МЧС России из Каира перевезено свыше 880 человек, пожелавших покинуть зону палестино-израильского конфликта, из них более 380 детей.
Большинство эвакуированных направляются в пункты временного размещения, развёрнутые в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях.
"Всего 12 рейсами авиации МЧС России в город Эль-Ариш уже доставлено более 288 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы", - уточнили в ведомстве.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
2 декабря, 03:39
Сектор Газа является самым опасным в мире местом для детей – ЮНИСЕФГлава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел назвала сектор Газа самым опасным местом в мире для детей и призвала сделать всё возможное, чтобы в конфликте в анклаве больше не погиб ни один ребёнок. Об этом 1 декабря сообщает газета Wall Street Journal
 
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