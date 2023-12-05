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Девятая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
Девятая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС - 05.12.2023 Украина.ру
Девятая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
Самолёт Ил-76 МЧС с очередной группой российских граждан и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом пресс-служба МЧС РФ в ночь на 5 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-05T04:42
2023-12-05T04:42
2023-12-05T04:42
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палестино-израильский конфликт
правый сектор
эвакуация
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"На девятом спецборте МЧС России из Каира в Москву прибыли 120 граждан, из них 30 детей", - говорится в сообщении ведомства в 0:14 мск.Всем прибывшим оказывается медицинская и психологическая помощь.Всего с начала гуманитарной миссии самолётами МЧС России из Каира перевезено свыше 880 человек, пожелавших покинуть зону палестино-израильского конфликта, из них более 380 детей.Большинство эвакуированных направляются в пункты временного размещения, развёрнутые в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях."Всего 12 рейсами авиации МЧС России в город Эль-Ариш уже доставлено более 288 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы", - уточнили в ведомстве.
https://ukraina.ru/20231202/1051687675.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, домодедово, москва, мчс рф, ближний восток, палестино-израильский конфликт, правый сектор, эвакуация
Новости, Россия, Домодедово, Москва, МЧС РФ, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, Правый сектор, эвакуация
Девятая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
Самолёт Ил-76 МЧС с очередной группой российских граждан и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом пресс-служба МЧС РФ в ночь на 5 декабря сообщает в своём телеграм-канале