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Девятая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС

Девятая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС - 05.12.2023 Украина.ру

Девятая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС

Самолёт Ил-76 МЧС с очередной группой российских граждан и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом пресс-служба МЧС РФ в ночь на 5 декабря сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-05T04:42

2023-12-05T04:42

2023-12-05T04:42

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эвакуация

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"На девятом спецборте МЧС России из Каира в Москву прибыли 120 граждан, из них 30 детей", - говорится в сообщении ведомства в 0:14 мск.Всем прибывшим оказывается медицинская и психологическая помощь.Всего с начала гуманитарной миссии самолётами МЧС России из Каира перевезено свыше 880 человек, пожелавших покинуть зону палестино-израильского конфликта, из них более 380 детей.Большинство эвакуированных направляются в пункты временного размещения, развёрнутые в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях."Всего 12 рейсами авиации МЧС России в город Эль-Ариш уже доставлено более 288 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы", - уточнили в ведомстве.

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новости, россия, домодедово, москва, мчс рф, ближний восток, палестино-израильский конфликт, правый сектор, эвакуация