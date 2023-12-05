https://ukraina.ru/20231205/1051741042.html

В Сенате США провалились переговоры по "украинской" сделке - NBC

В Сенате США провалились переговоры по "украинской" сделке - NBC - 05.12.2023 Украина.ру

В Сенате США провалились переговоры по "украинской" сделке - NBC

Демократы и республиканцы в Сенате США не смогли договориться по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, что позволило бы согласовать запрос президента Джо Байдена на поддержку Израиля, Украины и Тайваня. Об этом 4 декабря сообщает телеканал NBC News

2023-12-05T02:49

2023-12-05T02:49

2023-12-05T02:49

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Как следует из информации, поступающей от представителей Конгресса, все попытки политических оппонентов договориться завершились "глубокими разногласиями"."Переговоры в сенате по ужесточению правил о предоставлении убежища провалились. Республиканцы заявляют, что заблокируют запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений", - говорится в сообщении телеканала.По словам источника телеканала среди законодателей, "демократы понимают, что республиканцы не желают или не могут пойти на компромисс по разумному предложению, которое может быть принято".Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер в сложившейся ситуации заявил, что запросы республиканцев "продиктованы" бывшим президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что демократы "желают пойти на уступки, но не станут ходить кругами, если республиканцы не заинтересованы во встрече на полпути".Агентство Bloomberg ранее сообщало, что пакетный запрос Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели национальной безопасности может быть рассмотрен в Сенате США не раньше 11 декабря, при условии, что голосование не задержится ещё сильнее из-за разногласий между законодателями.

https://ukraina.ru/20231204/1051739317.html

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новости, сша, конгресс сша, сенат, украина, военная помощь, всу, сво