Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении Путина - 05.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231205/1051740762.html
Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении Путина
Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении Путина - 05.12.2023 Украина.ру
Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении Путина
Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва уже не так однозначно утверждает, что в случае визита президента России Владимира Путина на саммит "Группы 20" (G20) в Рио-де-Жанейро, запланированный на конец 2024 года, главу Кремля арестуют. Его слова приводит "Радио Свобода"* со ссылкой на агентство dpa
2023-12-05T02:02
2023-12-05T02:02
новости
бразилия
владимир путин
g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051740455_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a16dc90acff55e54ffcacf69c90f477f.jpg
Вместе с тем президент Бразилии&nbsp;заявил, что&nbsp;пригласит Владимира Путина на встречу "Большой двадцатки". Напомним, весной&nbsp;Международный уголовный суд выдал&nbsp;ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Его обвиняют в якобы незаконной депортации детей из Украины. Государства, которые ратифицировали Римский устав, обязаны арестовать его и передать в Гаагу для суда. Бразилия также подписывала устав. В сентябре Лула выразил надежду, что конфликт на&nbsp;Украине&nbsp;будет исчерпан к ноябрю 2024 года, когда в Бразилии пройдет саммит G20.Ранее посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что Бразилия разделяет идею создания "более многополярного мира, а также реформы международных институтов, таких как Совет Безопасности ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ). По его словам, Бразилия также доверяет российскому председательству в БРИКС в 2024 году. * Признано иноагентом в России
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051740455_130:0:1570:1080_1920x0_80_0_0_d7ae898b6ed18e410a8990b32461ff99.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бразилия, владимир путин, g20
Новости, Бразилия, Владимир Путин, G20

Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении Путина

02:02 05.12.2023
 
Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва
Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва
Читать в
Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва уже не так однозначно утверждает, что в случае визита президента России Владимира Путина на саммит "Группы 20" (G20) в Рио-де-Жанейро, запланированный на конец 2024 года, главу Кремля арестуют. Его слова приводит "Радио Свобода"* со ссылкой на агентство dpa
"Будет ли он (прим. ред. – Путин) арестован, когда прибудет? Возможно, а может, нет. Это решит судебная власть", – отметил Лула.
Вместе с тем президент Бразилии заявил, что пригласит Владимира Путина на встречу "Большой двадцатки".
Напомним, весной Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Его обвиняют в якобы незаконной депортации детей из Украины. Государства, которые ратифицировали Римский устав, обязаны арестовать его и передать в Гаагу для суда. Бразилия также подписывала устав.
В сентябре Лула выразил надежду, что конфликт на Украине будет исчерпан к ноябрю 2024 года, когда в Бразилии пройдет саммит G20.
Ранее посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что Бразилия разделяет идею создания "более многополярного мира, а также реформы международных институтов, таких как Совет Безопасности ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ). По его словам, Бразилия также доверяет российскому председательству в БРИКС в 2024 году.

* Признано иноагентом в России
 
НовостиБразилияВладимир ПутинG20
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:13Воздушную тревогу объявили в семи области Украины
02:02Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении Путина
01:57Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:37Немецкий полковник спрогнозировал патовую ситуацию ВСУ из-за дефицита оружия
01:24Известный украинский борец с уклонистами сам не служил в армии
01:06Около 70% военнослужащих ВСУ, возглавлявших наступление, не имели боевого опыта – WP
00:51В МИД РФ прокомментировали фразу Лаврова "leave me alone, please"
00:25Залужный обогнал Зеленского на потенциальных парламентских выборах – СМИ
23:57Путин призвал СПЧ поддержать гражданских жён погибших участников СВО
23:40Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину
23:24В Горловке за сутки обезвредили 107 кассетных боеприпасов ВСУ
23:07СПЧ собрал более 8 тыс. эпизодов преступлений Киева против мирных жителей
22:52Депутат Рады предложил украинцам воевать с Китаем за Тайвань
22:22Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым
22:10"Уродливое явление": Путин высказался о русофобии в Прибалтике
21:55На Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина
21:48Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении
21:35Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ
21:17Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека
21:02В Белом доме заявили, что средства для Украины практически закончились
Лента новостейМолния