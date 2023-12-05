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Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении Путина
Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении Путина - 05.12.2023 Украина.ру
Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении Путина
Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва уже не так однозначно утверждает, что в случае визита президента России Владимира Путина на саммит "Группы 20" (G20) в Рио-де-Жанейро, запланированный на конец 2024 года, главу Кремля арестуют. Его слова приводит "Радио Свобода"* со ссылкой на агентство dpa
2023-12-05T02:02
2023-12-05T02:02
2023-12-05T02:02
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бразилия
владимир путин
g20
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Вместе с тем президент Бразилии заявил, что пригласит Владимира Путина на встречу "Большой двадцатки". Напомним, весной Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Его обвиняют в якобы незаконной депортации детей из Украины. Государства, которые ратифицировали Римский устав, обязаны арестовать его и передать в Гаагу для суда. Бразилия также подписывала устав. В сентябре Лула выразил надежду, что конфликт на Украине будет исчерпан к ноябрю 2024 года, когда в Бразилии пройдет саммит G20.Ранее посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что Бразилия разделяет идею создания "более многополярного мира, а также реформы международных институтов, таких как Совет Безопасности ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ). По его словам, Бразилия также доверяет российскому председательству в БРИКС в 2024 году. * Признано иноагентом в России
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, бразилия, владимир путин, g20
Новости, Бразилия, Владимир Путин, G20
Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении Путина
Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва уже не так однозначно утверждает, что в случае визита президента России Владимира Путина на саммит "Группы 20" (G20) в Рио-де-Жанейро, запланированный на конец 2024 года, главу Кремля арестуют. Его слова приводит "Радио Свобода"* со ссылкой на агентство dpa
"Будет ли он (прим. ред. – Путин) арестован, когда прибудет? Возможно, а может, нет. Это решит судебная власть", – отметил Лула.
Вместе с тем президент Бразилии заявил, что пригласит Владимира Путина на встречу "Большой двадцатки".
Напомним, весной Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Его обвиняют в якобы незаконной депортации детей из Украины. Государства, которые ратифицировали Римский устав, обязаны арестовать его и передать в Гаагу для суда. Бразилия также подписывала устав.
В сентябре Лула выразил надежду, что конфликт на Украине будет исчерпан к ноябрю 2024 года, когда в Бразилии пройдет саммит G20.
Ранее посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что Бразилия разделяет идею создания "более многополярного мира, а также реформы международных институтов, таких как Совет Безопасности ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ). По его словам, Бразилия также доверяет российскому председательству в БРИКС в 2024 году.
* Признано иноагентом в России