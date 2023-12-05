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Известный украинский борец с уклонистами сам не служил в армии

Известный украинский борец с уклонистами сам не служил в армии - 05.12.2023 Украина.ру

Известный украинский борец с уклонистами сам не служил в армии

Известный на Украине активист и борец с уклонистами от мобилизации Михаил Жернаков не служил в армии, так как был признан ограниченно пригодным из-за плоскостопия. Юристы собираются оспорить это решение, сообщает украинское издание "Закон и бизнес"

2023-12-05T01:24

2023-12-05T01:24

2023-12-05T01:24

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Уточняется, что группа адвокатов планирует обжаловать заключение ВЛК относительно ограниченной способности Жернакова к военной службе и добиться отмены её выводов о плоскостопии, что мешает его переводу на фронт. Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины. По данным бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* около 4,5 миллиона украинцев – половина мужского населения страны – избегают постановки на воинский учёт, а в самих частях ВСУ от 30 до 70 процентов отказников. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, украина, всу, сво