https://ukraina.ru/20231204/1051735569.html
Великобритания передала ВСУ многоцелевые ракеты Martlet
Великобритания передала ВСУ многоцелевые ракеты Martlet - 04.12.2023 Украина.ру
Великобритания передала ВСУ многоцелевые ракеты Martlet
Ракеты помогут Украине бороться с дронами, сообщает Times
2023-12-04T18:11
2023-12-04T18:11
2023-12-04T18:11
новости
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ракеты
великобритания
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Лондон передал украинской стороне дополнительное количество многоцелевых ракет Martlet, которые используются для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. По данным The Times, какое именно количество передано, не раскрывается. Впрочем, как и официальное сообщение о передаче вооружения. В сентябре министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявлял, что в скором времени Великобритания поможет Украине, в том числе с ПВО, ракетами большой дальности и в обучении украинских военных. Видимо эти ракеты часть скромно анонсированной ранее помощи.В целом же, ракеты Martlet применяются на Украине с 2022 года. Их можно устанавливать на вертолетах и катерах, а также запускать при помощи ПЗРК Starstreak. Дальность полета Martlet составляет 8 км, масса боевой части — 3 кг.
https://ukraina.ru/20231006/1049930302.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, ракеты, великобритания
Новости, Новости Украины, ракеты, Великобритания
Великобритания передала ВСУ многоцелевые ракеты Martlet
Ракеты помогут Украине бороться с дронами, сообщает Times
Лондон передал украинской стороне дополнительное количество многоцелевых ракет Martlet, которые используются для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. По данным The Times, какое именно количество передано, не раскрывается. Впрочем, как и официальное сообщение о передаче вооружения.
В сентябре министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявлял, что в скором времени Великобритания поможет Украине, в том числе с ПВО, ракетами большой дальности и в обучении украинских военных. Видимо эти ракеты часть скромно анонсированной ранее помощи.
В целом же, ракеты Martlet применяются на Украине с 2022 года. Их можно устанавливать на вертолетах и катерах, а также запускать при помощи ПЗРК Starstreak. Дальность полета Martlet составляет 8 км, масса боевой части — 3 кг.