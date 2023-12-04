Великобритания передала ВСУ многоцелевые ракеты Martlet - 04.12.2023 Украина.ру
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Великобритания передала ВСУ многоцелевые ракеты Martlet
Великобритания передала ВСУ многоцелевые ракеты Martlet - 04.12.2023 Украина.ру
Великобритания передала ВСУ многоцелевые ракеты Martlet
Ракеты помогут Украине бороться с дронами, сообщает Times
2023-12-04T18:11
2023-12-04T18:11
новости
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ракеты
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Лондон передал украинской стороне дополнительное количество многоцелевых ракет Martlet, которые используются для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. По данным The Times, какое именно количество передано, не раскрывается. Впрочем, как и официальное сообщение о передаче вооружения. В сентябре министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявлял, что в скором времени Великобритания поможет Украине, в том числе с ПВО, ракетами большой дальности и в обучении украинских военных. Видимо эти ракеты часть скромно анонсированной ранее помощи.В целом же, ракеты Martlet применяются на Украине с 2022 года. Их можно устанавливать на вертолетах и катерах, а также запускать при помощи ПЗРК Starstreak. Дальность полета Martlet составляет 8 км, масса боевой части — 3 кг.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, новости украины, ракеты, великобритания
Новости, Новости Украины, ракеты, Великобритания

Великобритания передала ВСУ многоцелевые ракеты Martlet

18:11 04.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Ракеты помогут Украине бороться с дронами, сообщает Times
Лондон передал украинской стороне дополнительное количество многоцелевых ракет Martlet, которые используются для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. По данным The Times, какое именно количество передано, не раскрывается. Впрочем, как и официальное сообщение о передаче вооружения.
В сентябре министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявлял, что в скором времени Великобритания поможет Украине, в том числе с ПВО, ракетами большой дальности и в обучении украинских военных. Видимо эти ракеты часть скромно анонсированной ранее помощи.
В целом же, ракеты Martlet применяются на Украине с 2022 года. Их можно устанавливать на вертолетах и катерах, а также запускать при помощи ПЗРК Starstreak. Дальность полета Martlet составляет 8 км, масса боевой части — 3 кг.
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6 октября, 05:30
Юрий Кнутов раскрыл, как российские ВКС и белорусские ПВО будут "встречать" британские истребителиНаличие британских самолетов на территории Польши говорит о том, что Великобритания постоянно стремится к эскалации военного конфликта на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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