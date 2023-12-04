https://ukraina.ru/20231204/1051735569.html

Великобритания передала ВСУ многоцелевые ракеты Martlet

Великобритания передала ВСУ многоцелевые ракеты Martlet - 04.12.2023 Украина.ру

Великобритания передала ВСУ многоцелевые ракеты Martlet

Ракеты помогут Украине бороться с дронами, сообщает Times

2023-12-04T18:11

2023-12-04T18:11

2023-12-04T18:11

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Лондон передал украинской стороне дополнительное количество многоцелевых ракет Martlet, которые используются для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. По данным The Times, какое именно количество передано, не раскрывается. Впрочем, как и официальное сообщение о передаче вооружения. В сентябре министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявлял, что в скором времени Великобритания поможет Украине, в том числе с ПВО, ракетами большой дальности и в обучении украинских военных. Видимо эти ракеты часть скромно анонсированной ранее помощи.В целом же, ракеты Martlet применяются на Украине с 2022 года. Их можно устанавливать на вертолетах и катерах, а также запускать при помощи ПЗРК Starstreak. Дальность полета Martlet составляет 8 км, масса боевой части — 3 кг.

https://ukraina.ru/20231006/1049930302.html

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новости, новости украины, ракеты, великобритания