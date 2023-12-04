На фронте уничтожен первый мобилизованный в ВСУ подросток - СМИ - 04.12.2023 Украина.ру
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На фронте уничтожен первый мобилизованный в ВСУ подросток - СМИ
На фронте уничтожен первый мобилизованный в ВСУ подросток - СМИ - 04.12.2023 Украина.ру
На фронте уничтожен первый мобилизованный в ВСУ подросток - СМИ
В зоне СВО уничтожен первый мобилизованный в ВСУ подросток. Об этом 4 декабря сообщило издание "Военное дело", подтвердила гибель воспитанника и директор украинского детдома Олеся Чикель
2023-12-04T17:05
2023-12-04T17:13
новости
украина
фронт
подростки
всу
мобилизация
потери всу
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Чикель отметила, что ее воспитанника 17-летнего Сачалу сначала забрали в учебно-воспитательный лагерь "Гайдамацкая сечь", а позже отправили на фронт в составе 103-й бригады территориальной обороны ВСУ, которую комплектуют из таких же, как Сачала, воспитанников детских домов.Известно, что несовершеннолетние прошли ускоренный курс подготовки, после чего были переброшены в Купянск, а через сутки один из мобилизованных подростков - Сачала - был убит.С начала украинского контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли более 90 тысяч солдат убитыми и ранеными. Информация о новых ликвидированных продолжает приходить с фронта ежедневно.
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новости, украина, фронт, подростки, всу, мобилизация, потери всу
Новости, Украина, фронт, подростки, ВСУ, мобилизация, потери ВСУ

На фронте уничтожен первый мобилизованный в ВСУ подросток - СМИ

17:05 04.12.2023 (обновлено: 17:13 04.12.2023)
 
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В зоне СВО уничтожен первый мобилизованный в ВСУ подросток. Об этом 4 декабря сообщило издание "Военное дело", подтвердила гибель воспитанника и директор украинского детдома Олеся Чикель
Чикель отметила, что ее воспитанника 17-летнего Сачалу сначала забрали в учебно-воспитательный лагерь "Гайдамацкая сечь", а позже отправили на фронт в составе 103-й бригады территориальной обороны ВСУ, которую комплектуют из таких же, как Сачала, воспитанников детских домов.
Известно, что несовершеннолетние прошли ускоренный курс подготовки, после чего были переброшены в Купянск, а через сутки один из мобилизованных подростков - Сачала - был убит.
С начала украинского контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли более 90 тысяч солдат убитыми и ранеными. Информация о новых ликвидированных продолжает приходить с фронта ежедневно.
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