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На фронте уничтожен первый мобилизованный в ВСУ подросток - СМИ

На фронте уничтожен первый мобилизованный в ВСУ подросток - СМИ - 04.12.2023 Украина.ру

На фронте уничтожен первый мобилизованный в ВСУ подросток - СМИ

В зоне СВО уничтожен первый мобилизованный в ВСУ подросток. Об этом 4 декабря сообщило издание "Военное дело", подтвердила гибель воспитанника и директор украинского детдома Олеся Чикель

2023-12-04T17:05

2023-12-04T17:05

2023-12-04T17:13

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мобилизация

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Чикель отметила, что ее воспитанника 17-летнего Сачалу сначала забрали в учебно-воспитательный лагерь "Гайдамацкая сечь", а позже отправили на фронт в составе 103-й бригады территориальной обороны ВСУ, которую комплектуют из таких же, как Сачала, воспитанников детских домов.Известно, что несовершеннолетние прошли ускоренный курс подготовки, после чего были переброшены в Купянск, а через сутки один из мобилизованных подростков - Сачала - был убит.С начала украинского контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли более 90 тысяч солдат убитыми и ранеными. Информация о новых ликвидированных продолжает приходить с фронта ежедневно.

https://ukraina.ru/20231130/1051590614.html

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новости, украина, фронт, подростки, всу, мобилизация, потери всу