https://ukraina.ru/20231204/1051727907.html

"Контраступ" ВСУ провалился из-за разногласий между США и Украиной - The Washington Post

"Контраступ" ВСУ провалился из-за разногласий между США и Украиной - The Washington Post - 04.12.2023 Украина.ру

"Контраступ" ВСУ провалился из-за разногласий между США и Украиной - The Washington Post

Плотные минные поля, отсутствие боевого опыта и разногласия между командирами Украины и США стали причиной провала контрнаступления, пишет Washington Post

2023-12-04T15:47

2023-12-04T15:47

2023-12-04T15:47

новости

новости украины

контрнаступление

всу

провал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051726494_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_29d20cfeefa64e373341f8c8d1f29350.jpg

О том, как начиналось контрнаступление журналисты Washington Post выяснили, пообщавшись с десятками украинских офицеров и военнослужащих, с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и Европы, а также с бывшими российскими военнослужащими, участвовавшие в СВО, российскими военными блоггерами и аналитиками.7 июня солдаты 47-й отдельной механизированной бригады дождались темноты, погрузились в боевые машины "Брэдли". Целью на первые 24 часа было продвинуться почти на 14,5 км и достичь села Работино в Запорожской области, а после двинуться к более крупной цели — вернуть Мелитополь и перерезать российские пути снабжения. Но все пошло не по плану.Украинские войска, впервые испытав шок от боя, отступили."Это был адский огонь", — сказал Олег Сенцов, командир взвода 47-й дивизии.К четвертому дню генерал Валерий Залужный, главнокомандующий Украины, увидел достаточно. Поле боя было усеяно сожженной западной военной техникой — американскими "Брэдли", немецкими танками "Леопард", тральщиками. Число убитых и раненых подорвало боевой дух.Залужный приказал приостановить наступление, опасаясь, что будет уничтожено и без того ограниченное вооружение Украины.Американские коллеги советовали пытаться прорвать российскую оборону массированной механизированной атакой и поддержкой артиллерийского огня. Но Залужный решил, что украинские солдаты будут идти пешком небольшими группами примерно по 10 человек. Этот процесс более медленный, но должен был спасти технику и жизни.Неудача продемонстрировала "растущий раскол между украинским и американским командирами по поводу тактики и стратегии".Washington Post собрал ключевые причины неудачи проведенной кампании:Украина взяла под контроль лишь небольшой отрезок территории, ценой тысяч убитых и раненых и миллиардов западной военной помощи только в 2023 году.

https://ukraina.ru/20231204/1051721358.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, контрнаступление, всу, провал