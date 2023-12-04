https://ukraina.ru/20231204/1051727907.html
"Контраступ" ВСУ провалился из-за разногласий между США и Украиной - The Washington Post
"Контраступ" ВСУ провалился из-за разногласий между США и Украиной - The Washington Post - 04.12.2023 Украина.ру
"Контраступ" ВСУ провалился из-за разногласий между США и Украиной - The Washington Post
Плотные минные поля, отсутствие боевого опыта и разногласия между командирами Украины и США стали причиной провала контрнаступления, пишет Washington Post
2023-12-04T15:47
2023-12-04T15:47
2023-12-04T15:47
новости
новости украины
контрнаступление
всу
провал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051726494_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_29d20cfeefa64e373341f8c8d1f29350.jpg
О том, как начиналось контрнаступление журналисты Washington Post выяснили, пообщавшись с десятками украинских офицеров и военнослужащих, с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и Европы, а также с бывшими российскими военнослужащими, участвовавшие в СВО, российскими военными блоггерами и аналитиками.7 июня солдаты 47-й отдельной механизированной бригады дождались темноты, погрузились в боевые машины "Брэдли". Целью на первые 24 часа было продвинуться почти на 14,5 км и достичь села Работино в Запорожской области, а после двинуться к более крупной цели — вернуть Мелитополь и перерезать российские пути снабжения. Но все пошло не по плану.Украинские войска, впервые испытав шок от боя, отступили."Это был адский огонь", — сказал Олег Сенцов, командир взвода 47-й дивизии.К четвертому дню генерал Валерий Залужный, главнокомандующий Украины, увидел достаточно. Поле боя было усеяно сожженной западной военной техникой — американскими "Брэдли", немецкими танками "Леопард", тральщиками. Число убитых и раненых подорвало боевой дух.Залужный приказал приостановить наступление, опасаясь, что будет уничтожено и без того ограниченное вооружение Украины.Американские коллеги советовали пытаться прорвать российскую оборону массированной механизированной атакой и поддержкой артиллерийского огня. Но Залужный решил, что украинские солдаты будут идти пешком небольшими группами примерно по 10 человек. Этот процесс более медленный, но должен был спасти технику и жизни.Неудача продемонстрировала "растущий раскол между украинским и американским командирами по поводу тактики и стратегии".Washington Post собрал ключевые причины неудачи проведенной кампании:Украина взяла под контроль лишь небольшой отрезок территории, ценой тысяч убитых и раненых и миллиардов западной военной помощи только в 2023 году.
https://ukraina.ru/20231204/1051721358.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051726494_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_836fe10926783c5b993967d35f58e45a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, контрнаступление, всу, провал
"Контраступ" ВСУ провалился из-за разногласий между США и Украиной - The Washington Post
Плотные минные поля, отсутствие боевого опыта и разногласия между командирами Украины и США стали причиной провала контрнаступления, пишет Washington Post
О том, как начиналось контрнаступление журналисты Washington Post выяснили, пообщавшись с десятками украинских офицеров и военнослужащих, с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и Европы, а также с бывшими российскими военнослужащими, участвовавшие в СВО, российскими военными блоггерами и аналитиками.
7 июня солдаты 47-й отдельной механизированной бригады дождались темноты, погрузились в боевые машины "Брэдли". Целью на первые 24 часа было продвинуться почти на 14,5 км и достичь села Работино в Запорожской области, а после двинуться к более крупной цели — вернуть Мелитополь и перерезать российские пути снабжения. Но все пошло не по плану.
"Украинские войска ожидали минные поля, но были ошеломлены их плотностью. Земля была усеяна взрывчаткой, так много, что некоторые [участки] были закопаны штабелями. Солдаты прошли обучение вождению "Брэдли" на базе в Германии, но на гладкой местности. На рыхлой почве Запорожья, в оглушительном шуме боя, они с трудом пробирались по узким дорогам, расчищенным от мин передовыми частями, – пишет издание. – Русские, расположившиеся на возвышенности, немедленно начали стрелять противотанковыми ракетами. Некоторые автомобили в колонне были подбиты, в результате следовавшие за ними съезжали с дороги и подрывались на минах, еще больше тормозя колонны. Российские вертолеты и беспилотники атаковали скопление".
Украинские войска, впервые испытав шок от боя, отступили.
"Это был адский огонь", — сказал Олег Сенцов, командир взвода 47-й дивизии.
К четвертому дню генерал Валерий Залужный, главнокомандующий Украины, увидел достаточно. Поле боя было усеяно сожженной западной военной техникой — американскими "Брэдли", немецкими танками "Леопард", тральщиками. Число убитых и раненых подорвало боевой дух.
Залужный приказал приостановить наступление, опасаясь, что будет уничтожено и без того ограниченное вооружение Украины.
Американские коллеги советовали пытаться прорвать российскую оборону массированной механизированной атакой и поддержкой артиллерийского огня. Но Залужный решил, что украинские солдаты будут идти пешком небольшими группами примерно по 10 человек. Этот процесс более медленный, но должен был спасти технику и жизни.
"Месяцы планирования с Соединенными Штатами были отброшены на четвертый день. Контрнаступление, рассчитанное на достижение Азовского моря в течение двух-трех месяцев, практически остановилось. Вместо того, чтобы совершить крупный прорыв в первый день, украинцы за почти шесть месяцев с июня смогли продвинуться только на 19 км и забрать под свой контроль лишь несколько деревень. Мелитополь остался не досягаем".
Неудача продемонстрировала "растущий раскол между украинским и американским командирами по поводу тактики и стратегии".
Washington Post собрал ключевые причины неудачи проведенной кампании:
—70% военнослужащих одной из бригад, ведущих контрнаступление и оснащенных новейшим западным вооружением, вступили в бой без боевого опыта.
—Неудачи Украины на поле боя привели к разногласиям с Соединенными Штатами по поводу того, как лучше всего прорвать глубокую российскую оборону. Командующий силами СШАв Европе не мог связаться с высшим командующим Украины в течение нескольких недель в начале кампании из-за напряженности после высказанной американцем неуверенности в принятых решениях на поле боя. Каждая сторона обвиняла другую в ошибках и просчетах. Военные чиновники США пришли к выводу, что Украина не владела базовой военной тактикой, включая использование наземной разведки для определения плотности минных полей. Украинские официальные лица заявили, что американцы, похоже, не понимают, как ударные дроны и другие технологии изменили поле боя.
Украина взяла под контроль лишь небольшой отрезок территории, ценой тысяч убитых и раненых и миллиардов западной военной помощи только в 2023 году.