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Минобороны РФ показало, как артиллеристы на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
Минобороны РФ показало, как артиллеристы на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - 04.12.2023 Украина.ру
Минобороны РФ показало, как артиллеристы на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
Работа ведется во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, сообщает ведомство
2023-12-04T14:16
2023-12-04T14:16
2023-12-04T14:16
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Министерство обороны опубликовало кадры боевой работа расчёта 152-мм буксируемой артиллерийской установки "Мста-Б" артиллерийского подразделения группировки войск "Юг" на Авдеевском направлении.Работая во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли разведку и корректировали огонь орудий, артиллеристы нанесли точные удары по опорному пункту ВСУ в лесополосе. В результате наши бойцы уничтожили боевые машины пехоты "Брэдли" и БМП-2, а также пехоту противника.– Все ребята заряжены на победу. Победа будет за нами в любом случае. Коллектив у нас слаженный, каждый знает свою работу, – рассказал командир орудия с позывным "Борода".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, сво, минобороны рф, авдеевка, артиллерия
Новости, Новости Украины, СВО, Минобороны РФ, Авдеевка, артиллерия
Минобороны РФ показало, как артиллеристы на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
Работа ведется во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, сообщает ведомство
Министерство обороны опубликовало кадры боевой работа расчёта 152-мм буксируемой артиллерийской установки "Мста-Б" артиллерийского подразделения группировки войск "Юг" на Авдеевском направлении.
"Расчёты артиллерийских установок ежедневно наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и миномётные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки", – уточнили в ведомстве.
Работая во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли разведку и корректировали огонь орудий, артиллеристы нанесли точные удары по опорному пункту ВСУ в лесополосе. В результате наши бойцы уничтожили боевые машины пехоты "Брэдли" и БМП-2, а также пехоту противника.
– Все ребята заряжены на победу. Победа будет за нами в любом случае. Коллектив у нас слаженный, каждый знает свою работу, – рассказал командир орудия с позывным "Борода".