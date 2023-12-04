Минобороны РФ показало, как артиллеристы на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - 04.12.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ показало, как артиллеристы на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
Минобороны РФ показало, как артиллеристы на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - 04.12.2023 Украина.ру
Минобороны РФ показало, как артиллеристы на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
Работа ведется во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, сообщает ведомство
2023-12-04T14:16
2023-12-04T14:16
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Министерство обороны опубликовало кадры боевой работа расчёта 152-мм буксируемой артиллерийской установки "Мста-Б" артиллерийского подразделения группировки войск "Юг" на Авдеевском направлении.Работая во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли разведку и корректировали огонь орудий, артиллеристы нанесли точные удары по опорному пункту ВСУ в лесополосе. В результате наши бойцы уничтожили боевые машины пехоты "Брэдли" и БМП-2, а также пехоту противника.– Все ребята заряжены на победу. Победа будет за нами в любом случае. Коллектив у нас слаженный, каждый знает свою работу, – рассказал командир орудия с позывным "Борода".
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новости, новости украины, сво, минобороны рф, авдеевка, артиллерия
Новости, Новости Украины, СВО, Минобороны РФ, Авдеевка, артиллерия

Минобороны РФ показало, как артиллеристы на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

14:16 04.12.2023
 
© Минобороны РФМинобороны РФ показало, как артиллеристы на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
Минобороны РФ показало, как артиллеристы на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
© Минобороны РФ
Читать в
Работа ведется во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, сообщает ведомство
Министерство обороны опубликовало кадры боевой работа расчёта 152-мм буксируемой артиллерийской установки "Мста-Б" артиллерийского подразделения группировки войск "Юг" на Авдеевском направлении.
"Расчёты артиллерийских установок ежедневно наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и миномётные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки", – уточнили в ведомстве.
Работая во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли разведку и корректировали огонь орудий, артиллеристы нанесли точные удары по опорному пункту ВСУ в лесополосе. В результате наши бойцы уничтожили боевые машины пехоты "Брэдли" и БМП-2, а также пехоту противника.
– Все ребята заряжены на победу. Победа будет за нами в любом случае. Коллектив у нас слаженный, каждый знает свою работу, – рассказал командир орудия с позывным "Борода".
 
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