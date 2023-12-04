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Минобороны РФ показало, как артиллеристы на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

Минобороны РФ показало, как артиллеристы на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - 04.12.2023 Украина.ру

Минобороны РФ показало, как артиллеристы на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

Работа ведется во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, сообщает ведомство

2023-12-04T14:16

2023-12-04T14:16

2023-12-04T14:16

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Министерство обороны опубликовало кадры боевой работа расчёта 152-мм буксируемой артиллерийской установки "Мста-Б" артиллерийского подразделения группировки войск "Юг" на Авдеевском направлении.Работая во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли разведку и корректировали огонь орудий, артиллеристы нанесли точные удары по опорному пункту ВСУ в лесополосе. В результате наши бойцы уничтожили боевые машины пехоты "Брэдли" и БМП-2, а также пехоту противника.– Все ребята заряжены на победу. Победа будет за нами в любом случае. Коллектив у нас слаженный, каждый знает свою работу, – рассказал командир орудия с позывным "Борода".

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