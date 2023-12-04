https://ukraina.ru/20231204/1051723840.html
Залужный пожаловался Остину на офис Зеленского и попросил 17 млн снарядов
Залужный пожаловался Остину на офис Зеленского и попросил 17 млн снарядов - 04.12.2023 Украина.ру
Залужный пожаловался Остину на офис Зеленского и попросил 17 млн снарядов
Объем военной помощи обсуждался во время визита главы Пентагона в ноябре, сообщает "Украинская правда"
2023-12-04T13:59
2023-12-04T13:59
2023-12-04T13:59
новости
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валерий залужный
всу
владимир зеленский
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По оценкам руководящего состава ВСУ, Киеву потребуется 17 миллионов снарядов и сотни миллиардов долларов, чтобы переломить в свою пользу военный конфликт с Россией.Кроме того, по словам источника, Остин также рассказал, что Залужный жаловался ему на вмешательство ОП: "Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию", – цитирует "УП" собеседника.В то же время, в ОП склоняются, что увольнение Залужного поспособствует его политической карьере, именно поэтому он продолжает находиться на своей должности.
https://ukraina.ru/20231204/1051710435.html
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, валерий залужный, всу, владимир зеленский
Залужный пожаловался Остину на офис Зеленского и попросил 17 млн снарядов
Объем военной помощи обсуждался во время визита главы Пентагона в ноябре, сообщает "Украинская правда"
По оценкам руководящего состава ВСУ, Киеву потребуется 17 миллионов снарядов и сотни миллиардов долларов, чтобы переломить в свою пользу военный конфликт с Россией.
"По данным УП, расчеты Генерального штаба показывают, что для выполнения задачи президента по освобождению всей территории Украины нужно сил и средств на 350-400 миллиардов долларов. Также Остину озвучили потребность в 17 миллионов снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов", – сообщает издание.
Кроме того, по словам источника, Остин также рассказал, что Залужный жаловался ему на вмешательство ОП:
"Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию", – цитирует "УП" собеседника.
В то же время, в ОП склоняются, что увольнение Залужного поспособствует его политической карьере, именно поэтому он продолжает находиться на своей должности.