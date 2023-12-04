https://ukraina.ru/20231204/1051723840.html

Залужный пожаловался Остину на офис Зеленского и попросил 17 млн снарядов

Залужный пожаловался Остину на офис Зеленского и попросил 17 млн снарядов - 04.12.2023 Украина.ру

Залужный пожаловался Остину на офис Зеленского и попросил 17 млн снарядов

Объем военной помощи обсуждался во время визита главы Пентагона в ноябре, сообщает "Украинская правда"

2023-12-04T13:59

2023-12-04T13:59

2023-12-04T13:59

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По оценкам руководящего состава ВСУ, Киеву потребуется 17 миллионов снарядов и сотни миллиардов долларов, чтобы переломить в свою пользу военный конфликт с Россией.Кроме того, по словам источника, Остин также рассказал, что Залужный жаловался ему на вмешательство ОП: "Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию", – цитирует "УП" собеседника.В то же время, в ОП склоняются, что увольнение Залужного поспособствует его политической карьере, именно поэтому он продолжает находиться на своей должности.

https://ukraina.ru/20231204/1051710435.html

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новости, новости украины, валерий залужный, всу, владимир зеленский