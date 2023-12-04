В Кремле знают о проблемах Украины, СВО будет продолжаться - Песков
12:29 04.12.2023 (обновлено: 12:37 04.12.2023)
Российская экономика адаптировалась после начала СВО и обеспечивает необходимый режим для продолжения
Европейцам становится все тяжелее "палить деньги в бездонной украинской бочке". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 декабря в эфире Радио "Маяк".
Так Песков ответил на просьбу ведущего радиостанции прокомментировать публикацию Financial Times о том, что Украина может не получить 50 млрд евро из-за усиления ультраправых в Европе и кризиса в Германии.
"Что качается нас, то СВО будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась после СВО и обеспечивает необходимый режим для продолжения", - отметил Дмитрий Песков.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее Песков заявил, что западные санкции против России продлятся на долгие годы.
29 мая, 12:29Чем и когда закончится СВО и жить ли России с санкциями после - КолташовЭкономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о возможных сроках и исходах украинского конфликта с экономической точки зрения, а также о воздействии антироссийских санкций после СВО: