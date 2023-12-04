В Кремле знают о проблемах Украины, СВО будет продолжаться - Песков - 04.12.2023 Украина.ру
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В Кремле знают о проблемах Украины, СВО будет продолжаться - Песков
В Кремле знают о проблемах Украины, СВО будет продолжаться - Песков - 04.12.2023 Украина.ру
В Кремле знают о проблемах Украины, СВО будет продолжаться - Песков
Российская экономика адаптировалась после начала СВО и обеспечивает необходимый режим для продолжения
2023-12-04T12:29
2023-12-04T12:37
новости
дмитрий песков
сво
украина
финансирование
экономика
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Европейцам становится все тяжелее "палить деньги в бездонной украинской бочке". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 декабря в эфире Радио "Маяк".Так Песков ответил на просьбу ведущего радиостанции прокомментировать публикацию Financial Times о том, что Украина может не получить 50 млрд евро из-за усиления ультраправых в Европе и кризиса в Германии."Что качается нас, то СВО будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась после СВО и обеспечивает необходимый режим для продолжения", - отметил Дмитрий Песков.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Песков заявил, что западные санкции против России продлятся на долгие годы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дмитрий песков, сво, украина, финансирование, экономика
Новости, Дмитрий Песков, СВО, Украина, финансирование, экономика

В Кремле знают о проблемах Украины, СВО будет продолжаться - Песков

12:29 04.12.2023 (обновлено: 12:37 04.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Российская экономика адаптировалась после начала СВО и обеспечивает необходимый режим для продолжения
Европейцам становится все тяжелее "палить деньги в бездонной украинской бочке". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 декабря в эфире Радио "Маяк".
Так Песков ответил на просьбу ведущего радиостанции прокомментировать публикацию Financial Times о том, что Украина может не получить 50 млрд евро из-за усиления ультраправых в Европе и кризиса в Германии.
"Что качается нас, то СВО будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась после СВО и обеспечивает необходимый режим для продолжения", - отметил Дмитрий Песков.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее Песков заявил, что западные санкции против России продлятся на долгие годы.
Чем и когда закончится СВО и жить ли России с санкциями после - Колташов
29 мая, 12:29
Чем и когда закончится СВО и жить ли России с санкциями после - КолташовЭкономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о возможных сроках и исходах украинского конфликта с экономической точки зрения, а также о воздействии антироссийских санкций после СВО:
 
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