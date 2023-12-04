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Politico: Орбан шокировал Брюссель своей позицией по Украине

Politico: Орбан шокировал Брюссель своей позицией по Украине - 04.12.2023 Украина.ру

Politico: Орбан шокировал Брюссель своей позицией по Украине

Премьер-министр Венгрии заявил, что готов сорвать саммит ЕС в декабре, на котором лидеры ЕС хотели разрешить начало переговоров о вступлении Украины в эту организацию

2023-12-04T11:25

2023-12-04T11:25

2023-12-04T11:25

новости

виктор орбан

украина

ес

переговоры

саммит

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Премьер-министр Венгрии Виктор Обран "готовится к столкновению" с ЕС по поводу членства Украины в союзе. Об этом говорится 4 декабря в утреннем брюссельском информационном бюллетене Politico."Орбан еще больше усилил свое несогласие со вступлением Украины в ЕС и подтвердил, что готов сорвать саммит ЕС в этом месяце, на котором лидеры хотели дать зеленый свет началу переговоров о вступлении (Украины в ЕС. – Ред.)", - говорится в отчете.Орбан ранее заявлял, что "членство Украины в Евросоюзе несовместимо с национальными интересами Венгрии" и что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "хочет навязать нам вступление Украины в ЕС, не оценивая последствий для европейских налогоплательщиков и фермеров".Это "шокировало Брюссель", заявили журналисты Politico."До прошлой недели высокопоставленные чиновники и дипломаты утверждали, что угрозы Орбана не вызывали серьезного беспокойства в ходе подготовок для саммита", подчеркнули в Politico.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Виктор Орбан рассказал, почему он против включения Украины в кандидаты на вступление в ЕС. Одна из причин - угроза сельскому хозяйству Венгрии. Втора касается финансирования Киева. По его словам, в данный момент нет информации, сколько денег получит Украина, откуда и от кого. Третьи спорный вопрос касается военной помощи. Орбан считает, что деньги, которые уходят на помощь Киеву могли бы укрепить экономику ЕС.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, виктор орбан, украина, ес, переговоры, саммит