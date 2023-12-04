https://ukraina.ru/20231204/1051706694.html

"Ударили в районе Чугуева": военный эксперт раскрыл, что устроила Россия ВСУ на границе с Белгородчиной

"Ударили в районе Чугуева": военный эксперт раскрыл, что устроила Россия ВСУ на границе с Белгородчиной - 04.12.2023 Украина.ру

"Ударили в районе Чугуева": военный эксперт раскрыл, что устроила Россия ВСУ на границе с Белгородчиной

На границе Харьковской и Белгородской областей активно работает наземная разведка ВС РФ. Каждый день там наносятся удары по военным объектам, опорным пунктам и местам дисклокации ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-12-04T04:30

2023-12-04T04:30

2023-12-04T04:30

новости

белгород

харьковская область

граница

всу

вс рф

шебекино

купянск

купянское направление

разведка

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Сейчас Украина пытается проявить какую-то активность между Харьковом и Белгородом. Постепенно она будет уменьшаться, потому что основные силы украинское командование бросает на Купянское направление, рассказал обозреватель.По официальной информации, ВС РФ освободили 34 населенных пункта на границе Харьковской области и ЛНР. Между Харьковом и Белгородом после отхода российских подразделений осенью 2022 года ситуация пока без существенных изменений, добавил он.В частности, на днях российская армия нанесла ряд ударов по объектам вдоль трассы М-2. Там расположены опорники и узловые точки ВСУ. Также ВС РФ ударили в районе Чугуева. Там проходит важная дорога через город Шебекино на Волчанск, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231202/1051695013.html

шебекино

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новости, белгород, харьковская область, граница, всу, вс рф, шебекино, купянск, купянское направление, разведка, дорога, командование, освобождение