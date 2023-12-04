"Ударили в районе Чугуева": военный эксперт раскрыл, что устроила Россия ВСУ на границе с Белгородчиной
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
На границе Харьковской и Белгородской областей активно работает наземная разведка ВС РФ. Каждый день там наносятся удары по военным объектам, опорным пунктам и местам дисклокации ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас Украина пытается проявить какую-то активность между Харьковом и Белгородом. Постепенно она будет уменьшаться, потому что основные силы украинское командование бросает на Купянское направление, рассказал обозреватель.
По официальной информации, ВС РФ освободили 34 населенных пункта на границе Харьковской области и ЛНР. Между Харьковом и Белгородом после отхода российских подразделений осенью 2022 года ситуация пока без существенных изменений, добавил он.
"Но это не означает, что там (между Харьковом и Белгородом. - Ред.) не ведутся боевые действия в районе Волчанска, Чугуева или Русской Лозовой. Там активно работает наша наземная разведка. Каждый день мы там наносим удары по военным объектам, опорным пунктам и местам дисклокации ВСУ", - отметил Алёхин.
В частности, на днях российская армия нанесла ряд ударов по объектам вдоль трассы М-2. Там расположены опорники и узловые точки ВСУ. Также ВС РФ ударили в районе Чугуева. Там проходит важная дорога через город Шебекино на Волчанск, заключил собеседник Украина.ру.
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