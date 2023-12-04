"Ударили в районе Чугуева": военный эксперт раскрыл, что устроила Россия ВСУ на границе с Белгородчиной - 04.12.2023 Украина.ру
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"Ударили в районе Чугуева": военный эксперт раскрыл, что устроила Россия ВСУ на границе с Белгородчиной
"Ударили в районе Чугуева": военный эксперт раскрыл, что устроила Россия ВСУ на границе с Белгородчиной - 04.12.2023 Украина.ру
"Ударили в районе Чугуева": военный эксперт раскрыл, что устроила Россия ВСУ на границе с Белгородчиной
На границе Харьковской и Белгородской областей активно работает наземная разведка ВС РФ. Каждый день там наносятся удары по военным объектам, опорным пунктам и местам дисклокации ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-12-04T04:30
2023-12-04T04:30
новости
белгород
харьковская область
граница
всу
вс рф
шебекино
купянск
купянское направление
разведка
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Сейчас Украина пытается проявить какую-то активность между Харьковом и Белгородом. Постепенно она будет уменьшаться, потому что основные силы украинское командование бросает на Купянское направление, рассказал обозреватель.По официальной информации, ВС РФ освободили 34 населенных пункта на границе Харьковской области и ЛНР. Между Харьковом и Белгородом после отхода российских подразделений осенью 2022 года ситуация пока без существенных изменений, добавил он.В частности, на днях российская армия нанесла ряд ударов по объектам вдоль трассы М-2. Там расположены опорники и узловые точки ВСУ. Также ВС РФ ударили в районе Чугуева. Там проходит важная дорога через город Шебекино на Волчанск, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231202/1051695013.html
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новости, белгород, харьковская область, граница, всу, вс рф, шебекино, купянск, купянское направление, разведка, дорога, командование, освобождение
Новости, Белгород, Харьковская область, граница, ВСУ, ВС РФ, Шебекино, Купянск, Купянское направление, разведка, дорога, командование, освобождение

"Ударили в районе Чугуева": военный эксперт раскрыл, что устроила Россия ВСУ на границе с Белгородчиной

04:30 04.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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На границе Харьковской и Белгородской областей активно работает наземная разведка ВС РФ. Каждый день там наносятся удары по военным объектам, опорным пунктам и местам дисклокации ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас Украина пытается проявить какую-то активность между Харьковом и Белгородом. Постепенно она будет уменьшаться, потому что основные силы украинское командование бросает на Купянское направление, рассказал обозреватель.
По официальной информации, ВС РФ освободили 34 населенных пункта на границе Харьковской области и ЛНР. Между Харьковом и Белгородом после отхода российских подразделений осенью 2022 года ситуация пока без существенных изменений, добавил он.

"Но это не означает, что там (между Харьковом и Белгородом. - Ред.) не ведутся боевые действия в районе Волчанска, Чугуева или Русской Лозовой. Там активно работает наша наземная разведка. Каждый день мы там наносим удары по военным объектам, опорным пунктам и местам дисклокации ВСУ", - отметил Алёхин.

В частности, на днях российская армия нанесла ряд ударов по объектам вдоль трассы М-2. Там расположены опорники и узловые точки ВСУ. Также ВС РФ ударили в районе Чугуева. Там проходит важная дорога через город Шебекино на Волчанск, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиБелгородХарьковская областьграницаВСУВС РФШебекиноКупянскКупянское направлениеразведкадорогакомандованиеосвобождение
 
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