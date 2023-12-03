https://ukraina.ru/20231203/1051699270.html

Трамп объявил Байдену "праведный крестовый поход" - Daily Caller

Трамп объявил Байдену "праведный крестовый поход" - Daily Caller - 03.12.2023 Украина.ру

Трамп объявил Байдену "праведный крестовый поход" - Daily Caller

Экс-президент США Дональд Трамп назвал свое возвращение в политику величайшим в истории, а также "праведным крестовым походом" против президента США Джо Байдена. Об этом он заявил, выступая перед избирателями в штате Айова, сообщает издание Daily Caller

2023-12-03T10:15

2023-12-03T10:15

2023-12-03T10:15

новости

сша

дональд трамп

джо байден

выборы

республиканцы

демократическая партия

борьба

белый дом

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102784/77/1027847731_0:0:2338:1315_1920x0_80_0_0_b4e30f786f1fe93fa884b7ff5f052090.jpg

По словам издания, Трамп назвал свое заявление "праведным крестовым походом", который освободит народ США от преступной администрации нынешнего президента Джо Байдена. Эти слова аудитория встретила бурными аплодисментами.Следующие президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. На роль кандидата от Республиканской партии претендуют экс-президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Предвыборную гонку уже покинули бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний хозяин белого дома Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.Даже если власти США уговорят Зеленского на переговоры с РФ, это будет сделано не для нашего блага, а для того, чтобы Украину сделать лучшим инструментом против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. Пусть санкции Запада не удались, наступление ВСУ провалилось, дела Украины выглядят плохо, внутри этой истории лично я вижу такой расклад со стороны США: "русские, давайте быстро мириться, а потом мы вас опять обманем", - добавил Мамонтов.

https://ukraina.ru/20231202/1051691822.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дональд трамп, джо байден, выборы, республиканцы, демократическая партия, борьба, белый дом, россия, украина, рон десантис