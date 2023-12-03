https://ukraina.ru/20231203/1051699270.html
Трамп объявил Байдену "праведный крестовый поход" - Daily Caller
Трамп объявил Байдену "праведный крестовый поход" - Daily Caller - 03.12.2023 Украина.ру
Трамп объявил Байдену "праведный крестовый поход" - Daily Caller
Экс-президент США Дональд Трамп назвал свое возвращение в политику величайшим в истории, а также "праведным крестовым походом" против президента США Джо Байдена. Об этом он заявил, выступая перед избирателями в штате Айова, сообщает издание Daily Caller
2023-12-03T10:15
2023-12-03T10:15
2023-12-03T10:15
новости
сша
дональд трамп
джо байден
выборы
республиканцы
демократическая партия
борьба
белый дом
россия
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По словам издания, Трамп назвал свое заявление "праведным крестовым походом", который освободит народ США от преступной администрации нынешнего президента Джо Байдена. Эти слова аудитория встретила бурными аплодисментами.Следующие президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. На роль кандидата от Республиканской партии претендуют экс-президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Предвыборную гонку уже покинули бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний хозяин белого дома Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.Даже если власти США уговорят Зеленского на переговоры с РФ, это будет сделано не для нашего блага, а для того, чтобы Украину сделать лучшим инструментом против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. Пусть санкции Запада не удались, наступление ВСУ провалилось, дела Украины выглядят плохо, внутри этой истории лично я вижу такой расклад со стороны США: "русские, давайте быстро мириться, а потом мы вас опять обманем", - добавил Мамонтов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, дональд трамп, джо байден, выборы, республиканцы, демократическая партия, борьба, белый дом, россия, украина, рон десантис
Новости, США, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы, республиканцы, Демократическая партия, борьба, Белый дом, Россия, Украина, Рон Десантис
Трамп объявил Байдену "праведный крестовый поход" - Daily Caller
Экс-президент США Дональд Трамп назвал свое возвращение в политику величайшим в истории, а также "праведным крестовым походом" против президента США Джо Байдена. Об этом он заявил, выступая перед избирателями в штате Айова, сообщает издание Daily Caller
По словам издания, Трамп назвал свое заявление "праведным крестовым походом", который освободит народ США от преступной администрации нынешнего президента Джо Байдена. Эти слова аудитория встретила бурными аплодисментами.
"Это будет величайшее возвращение в истории — я не говорю о возвращении в политическом смысле, потому что меня это не волнует — это будет величайшее возвращение для страны", - приводят слова Трампа авторы издания.
Следующие президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. На роль кандидата от Республиканской партии претендуют экс-президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.
Предвыборную гонку уже покинули бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний хозяин белого дома Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Даже если власти США уговорят Зеленского на переговоры с РФ, это будет сделано не для нашего блага, а для того, чтобы Украину сделать лучшим инструментом против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал
генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
Пусть санкции Запада не удались, наступление ВСУ провалилось, дела Украины выглядят плохо, внутри этой истории лично я вижу такой расклад со стороны США: "русские, давайте быстро мириться, а потом мы вас опять обманем", - добавил Мамонтов.