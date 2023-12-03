https://ukraina.ru/20231203/1051698644.html
Жена Зеленского мечтает о другой жизни - Дотком
Жена Зеленского мечтает о другой жизни - Дотком - 03.12.2023 Украина.ру
Жена Зеленского мечтает о другой жизни - Дотком
Жена президента Украины Елена Зеленская мечтает о иной нормальной жизни. Об этом сообщил в соцсети Х немецко-финский предприниматель и бывший владелец Megaupload Ким Дотком в соцсети X
2023-12-03T09:45
2023-12-03T09:45
2023-12-03T09:46
новости
елена зеленская
владимир зеленский
выборы
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президент
потери всу
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Елене Зеленской надоело то, что её муж Владимир Зеленский является президентом Украины, написал Дотком. Она мечтает о совсем другой жизни, добавил бизнесмен.2 декабря в интервью британской газете The Economist Елена Зеленская заявила, что выступает против того, чтобы ее супруг принимал участие в президентских выборах. Она отметила, что надо придумать что-то новое."Я не хочу, чтобы он [президент Украины Владимир Зеленский] становился президентом на следующий срок или на два следующих срока. Это невозможно", — заявила Елена Зеленская.Ранее здание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести выборы в стране, но после гарантий неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, елена зеленская, владимир зеленский, выборы, украина, власть, украинская власть, президент, потери всу
Новости, Елена Зеленская, Владимир Зеленский, выборы, Украина, власть, украинская власть, президент, потери ВСУ
Жена Зеленского мечтает о другой жизни - Дотком
09:45 03.12.2023 (обновлено: 09:46 03.12.2023)
Жена президента Украины Елена Зеленская мечтает о иной нормальной жизни. Об этом сообщил в соцсети Х немецко-финский предприниматель и бывший владелец Megaupload Ким Дотком в соцсети X
Елене Зеленской надоело то, что её муж Владимир Зеленский является президентом Украины, написал Дотком. Она мечтает о совсем другой жизни, добавил бизнесмен.
"Насколько это реально? Более 600 тысяч украинцев погибли из-за того, что Зеленский не сдержал своего предвыборного обещания и не смог заключить мир, когда у него был шанс", — сказал Дотком.
2 декабря в интервью британской газете The Economist Елена Зеленская заявила, что выступает против того, чтобы ее супруг принимал участие в президентских выборах. Она отметила, что надо придумать что-то новое.
"Я не хочу, чтобы он [президент Украины Владимир Зеленский] становился президентом на следующий срок или на два следующих срока. Это невозможно", — заявила Елена Зеленская.
Ранее здание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести выборы в стране, но после гарантий неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.