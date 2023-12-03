Жена Зеленского мечтает о другой жизни - Дотком - 03.12.2023 Украина.ру
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Жена Зеленского мечтает о другой жизни - Дотком
Жена Зеленского мечтает о другой жизни - Дотком - 03.12.2023 Украина.ру
Жена Зеленского мечтает о другой жизни - Дотком
Жена президента Украины Елена Зеленская мечтает о иной нормальной жизни. Об этом сообщил в соцсети Х немецко-финский предприниматель и бывший владелец Megaupload Ким Дотком в соцсети X
2023-12-03T09:45
2023-12-03T09:46
новости
елена зеленская
владимир зеленский
выборы
украина
власть
украинская власть
президент
потери всу
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Елене Зеленской надоело то, что её муж Владимир Зеленский является президентом Украины, написал Дотком. Она мечтает о совсем другой жизни, добавил бизнесмен.2 декабря в интервью британской газете The Economist Елена Зеленская заявила, что выступает против того, чтобы ее супруг принимал участие в президентских выборах. Она отметила, что надо придумать что-то новое."Я не хочу, чтобы он [президент Украины Владимир Зеленский] становился президентом на следующий срок или на два следующих срока. Это невозможно", — заявила Елена Зеленская.Ранее здание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести выборы в стране, но после гарантий неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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новости, елена зеленская, владимир зеленский, выборы, украина, власть, украинская власть, президент, потери всу
Новости, Елена Зеленская, Владимир Зеленский, выборы, Украина, власть, украинская власть, президент, потери ВСУ

Жена Зеленского мечтает о другой жизни - Дотком

09:45 03.12.2023 (обновлено: 09:46 03.12.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Жена президента Украины Елена Зеленская мечтает о иной нормальной жизни. Об этом сообщил в соцсети Х немецко-финский предприниматель и бывший владелец Megaupload Ким Дотком в соцсети X
Елене Зеленской надоело то, что её муж Владимир Зеленский является президентом Украины, написал Дотком. Она мечтает о совсем другой жизни, добавил бизнесмен.
"Насколько это реально? Более 600 тысяч украинцев погибли из-за того, что Зеленский не сдержал своего предвыборного обещания и не смог заключить мир, когда у него был шанс", — сказал Дотком.
2 декабря в интервью британской газете The Economist Елена Зеленская заявила, что выступает против того, чтобы ее супруг принимал участие в президентских выборах. Она отметила, что надо придумать что-то новое.
"Я не хочу, чтобы он [президент Украины Владимир Зеленский] становился президентом на следующий срок или на два следующих срока. Это невозможно", — заявила Елена Зеленская.
Ранее здание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести выборы в стране, но после гарантий неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
- РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря, 20:18
Зеленская против того, чтобы её муж избирался на новый срокСупруга действующего президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы её муж баллотировался в президенты снова. По её словам, это невозможно
 
НовостиЕлена ЗеленскаяВладимир ЗеленскийвыборыУкраинавластьукраинская властьпрезидентпотери ВСУ
 
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