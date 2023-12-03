https://ukraina.ru/20231203/1051698644.html

Жена Зеленского мечтает о другой жизни - Дотком

Жена Зеленского мечтает о другой жизни - Дотком - 03.12.2023 Украина.ру

Жена Зеленского мечтает о другой жизни - Дотком

Жена президента Украины Елена Зеленская мечтает о иной нормальной жизни. Об этом сообщил в соцсети Х немецко-финский предприниматель и бывший владелец Megaupload Ким Дотком в соцсети X

2023-12-03T09:45

2023-12-03T09:45

2023-12-03T09:46

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Елене Зеленской надоело то, что её муж Владимир Зеленский является президентом Украины, написал Дотком. Она мечтает о совсем другой жизни, добавил бизнесмен.2 декабря в интервью британской газете The Economist Елена Зеленская заявила, что выступает против того, чтобы ее супруг принимал участие в президентских выборах. Она отметила, что надо придумать что-то новое."Я не хочу, чтобы он [президент Украины Владимир Зеленский] становился президентом на следующий срок или на два следующих срока. Это невозможно", — заявила Елена Зеленская.Ранее здание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести выборы в стране, но после гарантий неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

https://ukraina.ru/20231201/1051683961.html

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новости, елена зеленская, владимир зеленский, выборы, украина, власть, украинская власть, президент, потери всу