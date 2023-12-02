КНДР при атаке на её спутники пригрозила нейтрализовать американские – Reuters
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Вмешательство США в работу северокорейских спутников вынудит КНДР на ответную нейтрализацию американских разведывательных космических аппаратов. Об этом 2 декабря сообщает Reuters
"Северная Корея заявляет, что вмешательство в работу её спутников будет расценено как объявление войны… В ответ на любое вмешательство США в космическую деятельность она ликвидирует жизнеспособность американских разведывательных спутников", - говорится в сообщении.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передавало, что Государственное главное управление по аэрокосмической технике передало лидеру КНДР Ким Чен Ыну несколько свежих спутниковых снимков военных баз США в Калифорнии и в Японии.
Напомним, что в конце ноября Пхеньян объявил об успешном выведении на околоземную орбиту военного разведывательного спутника "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1" и о намерении в короткие сроки запустить ещё несколько таких аппаратов. По официальной информации, северокорейский спутник приступил к основному выполнению миссии с 1 декабря.
Вчера, 05:41Япония из-за КНДР ввела санкции ещё против четырёх человек и четырёх организаций Власти Японии ввели санкции против четырёх организаций и четырёх частных лиц, якобы причастных к ядерной и ракетной программам КНДР и другой деятельности, запрещённой резолюциями СБ ООН. Об этом 1 декабря сообщает МИД Японии