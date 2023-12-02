https://ukraina.ru/20231202/1051690248.html

КНДР при атаке на её спутники пригрозила нейтрализовать американские – Reuters

КНДР при атаке на её спутники пригрозила нейтрализовать американские – Reuters - 02.12.2023 Украина.ру

КНДР при атаке на её спутники пригрозила нейтрализовать американские – Reuters

Вмешательство США в работу северокорейских спутников вынудит КНДР на ответную нейтрализацию американских разведывательных космических аппаратов. Об этом 2 декабря сообщает Reuters

2023-12-02T09:22

2023-12-02T09:22

2023-12-02T09:22

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"Северная Корея заявляет, что вмешательство в работу её спутников будет расценено как объявление войны… В ответ на любое вмешательство США в космическую деятельность она ликвидирует жизнеспособность американских разведывательных спутников", - говорится в сообщении.Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передавало, что Государственное главное управление по аэрокосмической технике передало лидеру КНДР Ким Чен Ыну несколько свежих спутниковых снимков военных баз США в Калифорнии и в Японии.Напомним, что в конце ноября Пхеньян объявил об успешном выведении на околоземную орбиту военного разведывательного спутника "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1" и о намерении в короткие сроки запустить ещё несколько таких аппаратов. По официальной информации, северокорейский спутник приступил к основному выполнению миссии с 1 декабря.

https://ukraina.ru/20231201/1051646707.html

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новости, кндр, сша, спутник