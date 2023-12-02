Крым ждёт пленённого Зеленского, а не возвращения в состав Украины – Аксёнов - 02.12.2023 Украина.ру
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Крым ждёт пленённого Зеленского, а не возвращения в состав Украины – Аксёнов
Крым ждёт пленённого Зеленского, а не возвращения в состав Украины – Аксёнов - 02.12.2023 Украина.ру
Крым ждёт пленённого Зеленского, а не возвращения в состав Украины – Аксёнов
Зеленский солгал, утверждая, что Крым ждёт возвращения в состав Украины. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"
2023-12-02T08:07
2023-12-02T08:07
новости
россия
крым
сергей аксенов
сво
украина
владимир зеленский
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Общаясь со студентами в городе Николаев, Зеленский сказал, что Крым "очень ждёт" возвращения в состав Украины, а Донбасс из-за проводившихся там боевых действий вернуть в состав Украины гораздо сложнее."Крым ждёт, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать. Это всё популизм, враньё и ложь", - прокомментировал Аксёнов слова главы киевского режима.Аксёнов также подчеркнул, что жителям и гостям полуострова на сегодня ничего не угрожает. Сформировано ополчение Крыма, которое принимает участие в учениях, отрабатывая в том числе и боевые задачи. В краткие сроки военная группировка на полуострове может быть увеличена вдвое, добавил он."Мы слаженны, правоохранительный блок очень сильный... В целом вся система, которая отстроена, в том числе по противовоздушной обороне, позволяет чувствовать себя уверенно", - добавил глава республики.Напомним, что в ходе последнего визита в Николаев, украинский президент выступил перед студентами города и поразил их своей неуверенностью относительно перспектив членства в НАТО."Как оно будет, мы точно не знаем. Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но…" - заявил Зеленский, ранее излучавший непоколебимую уверенность в таком членстве.Студенты, присутствовавшие на встрече, отметили растерянность и усталость бывшего комика.
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новости, россия, крым, сергей аксенов, сво, украина, владимир зеленский
Новости, Россия, Крым, Сергей Аксенов, СВО, Украина, Владимир Зеленский

Крым ждёт пленённого Зеленского, а не возвращения в состав Украины – Аксёнов

08:07 02.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Зеленский солгал, утверждая, что Крым ждёт возвращения в состав Украины. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"
Общаясь со студентами в городе Николаев, Зеленский сказал, что Крым "очень ждёт" возвращения в состав Украины, а Донбасс из-за проводившихся там боевых действий вернуть в состав Украины гораздо сложнее.
"Крым ждёт, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать. Это всё популизм, враньё и ложь", - прокомментировал Аксёнов слова главы киевского режима.
Аксёнов также подчеркнул, что жителям и гостям полуострова на сегодня ничего не угрожает. Сформировано ополчение Крыма, которое принимает участие в учениях, отрабатывая в том числе и боевые задачи. В краткие сроки военная группировка на полуострове может быть увеличена вдвое, добавил он.
"Мы слаженны, правоохранительный блок очень сильный... В целом вся система, которая отстроена, в том числе по противовоздушной обороне, позволяет чувствовать себя уверенно", - добавил глава республики.
Напомним, что в ходе последнего визита в Николаев, украинский президент выступил перед студентами города и поразил их своей неуверенностью относительно перспектив членства в НАТО.
"Как оно будет, мы точно не знаем. Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но…" - заявил Зеленский, ранее излучавший непоколебимую уверенность в таком членстве.
Студенты, присутствовавшие на встрече, отметили растерянность и усталость бывшего комика.
Вчера, 14:58
Растерянный Зеленский на фоне коммунального коллапса. Что происходит в Николаеве Город Николаев сейчас утопает в грязи. По улицам текут ручьи, заполняя предательские ямы и колдобины
 
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