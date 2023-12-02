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Крым ждёт пленённого Зеленского, а не возвращения в состав Украины – Аксёнов

Крым ждёт пленённого Зеленского, а не возвращения в состав Украины – Аксёнов - 02.12.2023 Украина.ру

Крым ждёт пленённого Зеленского, а не возвращения в состав Украины – Аксёнов

Зеленский солгал, утверждая, что Крым ждёт возвращения в состав Украины. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"

2023-12-02T08:07

2023-12-02T08:07

2023-12-02T08:07

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Общаясь со студентами в городе Николаев, Зеленский сказал, что Крым "очень ждёт" возвращения в состав Украины, а Донбасс из-за проводившихся там боевых действий вернуть в состав Украины гораздо сложнее."Крым ждёт, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать. Это всё популизм, враньё и ложь", - прокомментировал Аксёнов слова главы киевского режима.Аксёнов также подчеркнул, что жителям и гостям полуострова на сегодня ничего не угрожает. Сформировано ополчение Крыма, которое принимает участие в учениях, отрабатывая в том числе и боевые задачи. В краткие сроки военная группировка на полуострове может быть увеличена вдвое, добавил он."Мы слаженны, правоохранительный блок очень сильный... В целом вся система, которая отстроена, в том числе по противовоздушной обороне, позволяет чувствовать себя уверенно", - добавил глава республики.Напомним, что в ходе последнего визита в Николаев, украинский президент выступил перед студентами города и поразил их своей неуверенностью относительно перспектив членства в НАТО."Как оно будет, мы точно не знаем. Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но…" - заявил Зеленский, ранее излучавший непоколебимую уверенность в таком членстве.Студенты, присутствовавшие на встрече, отметили растерянность и усталость бывшего комика.

https://ukraina.ru/20231201/1051663405.html

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новости, россия, крым, сергей аксенов, сво, украина, владимир зеленский