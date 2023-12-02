https://ukraina.ru/20231202/1051689254.html
FPV-дроны российских десантников уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артёмовском – МО
FPV-дроны российских десантников уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артёмовском – МО - 02.12.2023 Украина.ру
FPV-дроны российских десантников уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артёмовском – МО
Подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно атаковали несколько опорных пунктов и скопление пехоты ВСУ под Артёмовском. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-02T06:19
2023-12-02T06:19
2023-12-02T06:19
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"Определив с воздуха два наблюдательных пункта противника, расположенных в развалинах домов в одном из населённых пунктов северо-западнее Артемовска, а также скопление пехоты противника в лесопосадке, расчёты FPV-дронов умело спланировали и массированным ударом нескольких аппаратов поразили противника в укрытиях опорных пунктов и полуразрушенных зданий, не оставив им шансов на спасение жизни", - говорится в сообщении.По информации ведомства, подразделения БПЛА ивановских десантников активно применяют FPV-дроны. Уточняется, что в ходе данной атаки было уничтожено два наблюдательных пункта и более отделения киевских боевиков.
https://ukraina.ru/20231202/1051669209.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донбасс, вдв, сво, бпла, всу, потери всу
Новости, Россия, Донбасс, ВДВ, СВО, БПЛА, ВСУ, потери ВСУ
FPV-дроны российских десантников уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артёмовском – МО
Подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно атаковали несколько опорных пунктов и скопление пехоты ВСУ под Артёмовском. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ