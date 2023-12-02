FPV-дроны российских десантников уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артёмовском – МО - 02.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231202/1051689254.html
FPV-дроны российских десантников уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артёмовском – МО
FPV-дроны российских десантников уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артёмовском – МО - 02.12.2023 Украина.ру
FPV-дроны российских десантников уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артёмовском – МО
Подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно атаковали несколько опорных пунктов и скопление пехоты ВСУ под Артёмовском. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-02T06:19
2023-12-02T06:19
новости
россия
донбасс
вдв
сво
бпла
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050516434_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_ad01b19ea30195f8fe79349754764e4b.jpg
"Определив с воздуха два наблюдательных пункта противника, расположенных в развалинах домов в одном из населённых пунктов северо-западнее Артемовска, а также скопление пехоты противника в лесопосадке, расчёты FPV-дронов умело спланировали и массированным ударом нескольких аппаратов поразили противника в укрытиях опорных пунктов и полуразрушенных зданий, не оставив им шансов на спасение жизни", - говорится в сообщении.По информации ведомства, подразделения БПЛА ивановских десантников активно применяют FPV-дроны. Уточняется, что в ходе данной атаки было уничтожено два наблюдательных пункта и более отделения киевских боевиков.
https://ukraina.ru/20231202/1051669209.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050516434_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48360dcfe5f0b664bb88dcd44d770a79.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донбасс, вдв, сво, бпла, всу, потери всу
Новости, Россия, Донбасс, ВДВ, СВО, БПЛА, ВСУ, потери ВСУ

FPV-дроны российских десантников уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артёмовском – МО

06:19 02.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Обучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно атаковали несколько опорных пунктов и скопление пехоты ВСУ под Артёмовском. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Определив с воздуха два наблюдательных пункта противника, расположенных в развалинах домов в одном из населённых пунктов северо-западнее Артемовска, а также скопление пехоты противника в лесопосадке, расчёты FPV-дронов умело спланировали и массированным ударом нескольких аппаратов поразили противника в укрытиях опорных пунктов и полуразрушенных зданий, не оставив им шансов на спасение жизни", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, подразделения БПЛА ивановских десантников активно применяют FPV-дроны. Уточняется, что в ходе данной атаки было уничтожено два наблюдательных пункта и более отделения киевских боевиков.
Борис Рожин интервью
05:43
Борис Рожин: Когда Россия сожжет резервы ВСУ под Авдеевкой, ей придется рискованно наступать на ЗапорожьеЛетом мы видели реализацию оборонительного плана на юге. А сейчас наше командование делает свои ходы. Мы дождались, пока противник сожжет свои резервы, экономя наши.
 
НовостиРоссияДонбассВДВСВОБПЛАВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:11На юго-востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу
06:53Десантники уничтожили "Ланцетами" подразделения ВСУ на правом берегу Днепра – МО
06:30Накануне грандиозного шухера. Украинские эксперты о вероятности Майдана-3
06:19FPV-дроны российских десантников уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артёмовском – МО
06:17Лавров обыграл ОБСЕ. Но России эта организация всё более безразлична
06:00Жители двух сёл на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам
06:00"Женщины и старики не потянут": эксперт о том, как Украина готовится отправить на фронт последние резервы
05:56Кирилл Фролов об отмене выборов на Украине: США заткнули Залужного, чтобы ВСУ снова набросились на Россию
05:49Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении – МО
05:45Военный политолог раскрыл, когда ВСУ начнут бомбить города РФ, ожидая наступление на Киев и Чернигов
05:43Борис Рожин: Когда Россия сожжет резервы ВСУ под Авдеевкой, ей придется рискованно наступать на Запорожье
05:30"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ
05:28Ростислав Ищенко: В разгроме ВСУ и новом Майдане будут "виноваты" и Россия, и США, и Польша, и Израиль
05:16Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении – МО
05:00"Стадия гангрены": писатель из ЛНР объяснил, почему трагедия в Одессе стала точкой невозврата для Украины
04:46Воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской и Херсонской областях
04:45"F-16 уже прибыли": политолог раскрыл, как Киев разгоняет конфликт и готовит удары по "старым" регионам
04:30Виновные в краже Рождества у Украины найдены – Economist
04:30"Это очень опасно": военный политолог рассказал, зачем Армения хочет передать Киеву комплексы "Точка-У"
04:01В Днепропетровской области прогремели взрывы, на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу
Лента новостейМолния