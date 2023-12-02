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FPV-дроны российских десантников уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артёмовском – МО

FPV-дроны российских десантников уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артёмовском – МО - 02.12.2023 Украина.ру

FPV-дроны российских десантников уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артёмовском – МО

Подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно атаковали несколько опорных пунктов и скопление пехоты ВСУ под Артёмовском. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-02T06:19

2023-12-02T06:19

2023-12-02T06:19

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"Определив с воздуха два наблюдательных пункта противника, расположенных в развалинах домов в одном из населённых пунктов северо-западнее Артемовска, а также скопление пехоты противника в лесопосадке, расчёты FPV-дронов умело спланировали и массированным ударом нескольких аппаратов поразили противника в укрытиях опорных пунктов и полуразрушенных зданий, не оставив им шансов на спасение жизни", - говорится в сообщении.По информации ведомства, подразделения БПЛА ивановских десантников активно применяют FPV-дроны. Уточняется, что в ходе данной атаки было уничтожено два наблюдательных пункта и более отделения киевских боевиков.

https://ukraina.ru/20231202/1051669209.html

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новости, россия, донбасс, вдв, сво, бпла, всу, потери всу