Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении – МО

Военкор Елена Соколова: В отличие от Украины, мы воюем "за", а не "против"

На войну каждый приходит своим путем. О том, что сподвигло остаться в Донецке, об атмосфере в интербригаде "Пятнашка", о войне тогда и сейчас, а также о важности бренда подразделения для врагов и друзей изданию "Украина.ру" рассказала военкор, военнослужащая интербригады "Пятнашка" Елена Соколова, известная под позывным "Лиса".