Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении – МО
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 2 декабря сообщает РИА Новости
"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Потери вооружённых сил Украины составили более роты живой силы ", - сказал Зыбинский.
По данным Минобороны РФ на 1 декабря, на Купянском направлении противник потерял около 35 военнослужащих, два танка, три пикапа и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД".
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