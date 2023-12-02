Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении – МО - 02.12.2023 Украина.ру
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Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении – МО
Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении – МО - 02.12.2023 Украина.ру
Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении – МО
Группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 2 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-02T05:49
2023-12-02T05:49
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"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Потери вооружённых сил Украины составили более роты живой силы ", - сказал Зыбинский.По данным Минобороны РФ на 1 декабря, на Купянском направлении противник потерял около 35 военнослужащих, два танка, три пикапа и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД".
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новости, россия, купянское направление, вс рф, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, ВС РФ, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении – МО

05:49 02.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 2 декабря сообщает РИА Новости
"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Потери вооружённых сил Украины составили более роты живой силы ", - сказал Зыбинский.
По данным Минобороны РФ на 1 декабря, на Купянском направлении противник потерял около 35 военнослужащих, два танка, три пикапа и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД".
Елена Соколова интервью
Вчера, 18:28
Военкор Елена Соколова: В отличие от Украины, мы воюем "за", а не "против"На войну каждый приходит своим путем. О том, что сподвигло остаться в Донецке, об атмосфере в интербригаде "Пятнашка", о войне тогда и сейчас, а также о важности бренда подразделения для врагов и друзей изданию "Украина.ру" рассказала военкор, военнослужащая интербригады "Пятнашка" Елена Соколова, известная под позывным "Лиса".
 
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