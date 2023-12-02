https://ukraina.ru/20231202/1051688111.html

Воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской и Херсонской областях

Воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской и Херсонской областях - 02.12.2023 Украина.ру

Воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской и Херсонской областях

Воздушная тревога в связи с угрозой атак ракетных ударов вновь объявлена в Николаевской области Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:35 мск 2 декабря

2023-12-02T04:46

2023-12-02T04:46

2023-12-02T04:46

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украина

воздушная тревога

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"Воздушная тревога в Херсонской и Николаевской областях связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационного вооружения!" - также сообщается в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:22 мск.Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА ранее уже объявлялась в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Украинские СМИ также сообщали об угрозе ракетной атаки в Кировоградской области и взрывах в Херсонской и Днепропетровской.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231202/1051654912.html

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новости, украина, воздушная тревога, сво, ракеты, бпла