Сенат США проголосует по новому пакету помощи Киеву не раньше 11 декабря - Bloomberg - 02.12.2023 Украина.ру
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Сенат США проголосует по новому пакету помощи Киеву не раньше 11 декабря - Bloomberg
Сенат США проголосует по новому пакету помощи Киеву не раньше 11 декабря - Bloomberg - 02.12.2023 Украина.ру
Сенат США проголосует по новому пакету помощи Киеву не раньше 11 декабря - Bloomberg
Голосование в Сенате Конгресса США по новому пакету помощи Украине произойдёт не раньше 11 декабря. Об этом 1 декабря сообщает агентство Bloomberg
2023-12-02T02:46
2023-12-02T02:46
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конгресс сша
украина
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Сенат планирует 15 декабря уйти на рождественские каникулы. По данным агентства, голосование проведут не раньше 11 декабря, при условии, что законодатели в ходе "вялых переговоров" успеют найти компромисс по поводу охраны и безопасности южной границы США, на чём настаивают республиканцы.Отмечается, что сенаторы на протяжении последней недели проводили конфиденциальные встречи, но пока к какому-либо соглашению прийти не смогли. Из-за затягивания переговоров, считает Bloomberg, американская помощь Киеву "висит на волоске".Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация уже потратила около 96% финансовых средств из числа выделенных ранее на оказание помощи Украине. По его словам, отсутствие дальнейшего крупного финансирования со стороны США пагубно отразится на обороноспособности Украины.Ранее журнал American Conservative на основании опрошенных законодателей сообщал, что рассмотрение Конгрессом США финансирования Украины отдельно от поддержки Израиля практически обнуляет шансы на одобрение помощи Киеву даже в начале 2024 года.Напомним, что администрация Байдена ранее обратилась к Конгрессу с запросом о выделении более 105 миллиардов долларов на поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами Палата представителей предлагает разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции для проведения по ним отдельных обсуждений.
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новости, сша, конгресс сша, украина, военная помощь, сво
Новости, США, Конгресс США, Украина, военная помощь, СВО

Сенат США проголосует по новому пакету помощи Киеву не раньше 11 декабря - Bloomberg

02:46 02.12.2023
 
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© Public domain
Читать в
Голосование в Сенате Конгресса США по новому пакету помощи Украине произойдёт не раньше 11 декабря. Об этом 1 декабря сообщает агентство Bloomberg
Сенат планирует 15 декабря уйти на рождественские каникулы. По данным агентства, голосование проведут не раньше 11 декабря, при условии, что законодатели в ходе "вялых переговоров" успеют найти компромисс по поводу охраны и безопасности южной границы США, на чём настаивают республиканцы.
Отмечается, что сенаторы на протяжении последней недели проводили конфиденциальные встречи, но пока к какому-либо соглашению прийти не смогли. Из-за затягивания переговоров, считает Bloomberg, американская помощь Киеву "висит на волоске".
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация уже потратила около 96% финансовых средств из числа выделенных ранее на оказание помощи Украине. По его словам, отсутствие дальнейшего крупного финансирования со стороны США пагубно отразится на обороноспособности Украины.
Ранее журнал American Conservative на основании опрошенных законодателей сообщал, что рассмотрение Конгрессом США финансирования Украины отдельно от поддержки Израиля практически обнуляет шансы на одобрение помощи Киеву даже в начале 2024 года.
Напомним, что администрация Байдена ранее обратилась к Конгрессу с запросом о выделении более 105 миллиардов долларов на поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами Палата представителей предлагает разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции для проведения по ним отдельных обсуждений.
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