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Ряды ВС РФ с 1 января пополнили более 452 тыс. человек – Медведев

Ряды ВС РФ с 1 января пополнили более 452 тыс. человек – Медведев - 01.12.2023 Украина.ру

Ряды ВС РФ с 1 января пополнили более 452 тыс. человек – Медведев

С 1 января по 1 декабря текущего года на службу в Вооружённые силы России поступило более 452 тысяч человек. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2023-12-01T18:25

2023-12-01T18:25

2023-12-01T18:26

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Уточняется, что сегодня замглавы Совбеза провёл совещания по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками. Мероприятие состоялось во время его поездки в Сибирский федеральный округ. Напомним, в октябре Медведев сообщил, что за текущий год в ВС РФ были приняты 357 тысяч человек.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, дмитрий медведев, сво, вс рф, спецоперация