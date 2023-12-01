Ряды ВС РФ с 1 января пополнили более 452 тыс. человек – Медведев - 01.12.2023 Украина.ру
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Ряды ВС РФ с 1 января пополнили более 452 тыс. человек – Медведев
Ряды ВС РФ с 1 января пополнили более 452 тыс. человек – Медведев - 01.12.2023 Украина.ру
Ряды ВС РФ с 1 января пополнили более 452 тыс. человек – Медведев
С 1 января по 1 декабря текущего года на службу в Вооружённые силы России поступило более 452 тысяч человек. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2023-12-01T18:25
2023-12-01T18:26
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Уточняется, что сегодня замглавы Совбеза провёл совещания по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками. Мероприятие состоялось во время его поездки в Сибирский федеральный округ. Напомним, в октябре Медведев сообщил, что за текущий год в ВС РФ были приняты 357 тысяч человек.
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новости, дмитрий медведев, сво, вс рф, спецоперация
Новости, Дмитрий Медведев, СВО, ВС РФ, Спецоперация

Ряды ВС РФ с 1 января пополнили более 452 тыс. человек – Медведев

18:25 01.12.2023 (обновлено: 18:26 01.12.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев посетил полигон подготовки военнослужащих РФ
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев посетил полигон подготовки военнослужащих РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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С 1 января по 1 декабря текущего года на службу в Вооружённые силы России поступило более 452 тысяч человек. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев

"По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединённой группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек", — цитируют Медведа "Известия".

Уточняется, что сегодня замглавы Совбеза провёл совещания по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками. Мероприятие состоялось во время его поездки в Сибирский федеральный округ.
Напомним, в октябре Медведев сообщил, что за текущий год в ВС РФ были приняты 357 тысяч человек.
 
НовостиДмитрий МедведевСВОВС РФСпецоперация
 
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