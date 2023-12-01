Ряды ВС РФ с 1 января пополнили более 452 тыс. человек – Медведев
18:25 01.12.2023 (обновлено: 18:26 01.12.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев посетил полигон подготовки военнослужащих РФ
С 1 января по 1 декабря текущего года на службу в Вооружённые силы России поступило более 452 тысяч человек. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединённой группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек", — цитируют Медведа "Известия".
Уточняется, что сегодня замглавы Совбеза провёл совещания по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками. Мероприятие состоялось во время его поездки в Сибирский федеральный округ.
Напомним, в октябре Медведев сообщил, что за текущий год в ВС РФ были приняты 357 тысяч человек.