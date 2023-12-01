https://ukraina.ru/20231201/1051677969.html

Поляки приоткрыли границу для фур – украинские дальнобойщики объявили голодовку

Поляки приоткрыли границу для фур – украинские дальнобойщики объявили голодовку - 01.12.2023 Украина.ру

Поляки приоткрыли границу для фур – украинские дальнобойщики объявили голодовку

Украинские дальнобойщики хотят, чтобы поляки пропускали больше, чем один большегруз в час. Исполнения требований намерены добиться голодовкой, сообщает Телеграм-канал "Политика страны"

2023-12-01T17:08

2023-12-01T17:08

2023-12-01T17:08

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Украинские перевозчики, заблокированные польском пограничном пункте "Краковець-Карчова", объявили 1 декабря голодовку. Они требуют, чтобы поляки пропускали 14 грузовиков в час, а не один.Дальнобойщик Роман Власюк рассказал, что вчера была договоренность о пропуске 7 автомобилей в час, однако она долго не продлилась. Украинские водители пошли пообщаться с протестующими, но их остановила полиция.Александр Химич подчеркнул, что бензовозы и рефрижераторы снова не пропускают и в очереди более 1200. Сейчас водители хотят, чтобы пропускали по 14 грузовиков в час.

https://ukraina.ru/20231201/1051645177.html

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новости, новости украины, польша, граница, государственная граница, бензовозы