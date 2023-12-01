https://ukraina.ru/20231201/1051677969.html
Поляки приоткрыли границу для фур – украинские дальнобойщики объявили голодовку
Поляки приоткрыли границу для фур – украинские дальнобойщики объявили голодовку - 01.12.2023 Украина.ру
Поляки приоткрыли границу для фур – украинские дальнобойщики объявили голодовку
Украинские дальнобойщики хотят, чтобы поляки пропускали больше, чем один большегруз в час. Исполнения требований намерены добиться голодовкой, сообщает Телеграм-канал "Политика страны"
2023-12-01T17:08
2023-12-01T17:08
2023-12-01T17:08
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Украинские перевозчики, заблокированные польском пограничном пункте "Краковець-Карчова", объявили 1 декабря голодовку. Они требуют, чтобы поляки пропускали 14 грузовиков в час, а не один.Дальнобойщик Роман Власюк рассказал, что вчера была договоренность о пропуске 7 автомобилей в час, однако она долго не продлилась. Украинские водители пошли пообщаться с протестующими, но их остановила полиция.Александр Химич подчеркнул, что бензовозы и рефрижераторы снова не пропускают и в очереди более 1200. Сейчас водители хотят, чтобы пропускали по 14 грузовиков в час.
https://ukraina.ru/20231201/1051645177.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, польша, граница, государственная граница, бензовозы
Новости, Новости Украины, Польша, граница, государственная граница, бензовозы
Поляки приоткрыли границу для фур – украинские дальнобойщики объявили голодовку
Украинские дальнобойщики хотят, чтобы поляки пропускали больше, чем один большегруз в час. Исполнения требований намерены добиться голодовкой, сообщает Телеграм-канал "Политика страны"
Украинские перевозчики, заблокированные польском пограничном пункте "Краковець-Карчова", объявили 1 декабря голодовку. Они требуют, чтобы поляки пропускали 14 грузовиков в час, а не один.
Дальнобойщик Роман Власюк рассказал, что вчера была договоренность о пропуске 7 автомобилей в час, однако она долго не продлилась. Украинские водители пошли пообщаться с протестующими, но их остановила полиция.
"Мы хотели принять участие в мирной акции — переговорах с митингующими. Нас заблокировала полиция. Около 250 человек с одной стороны. Нам не дали дойти до протестующих. Польская полиция дала добро поехать трем мужчинам, волонтеру. Наши требования выслушали, но никто их не принял. Мы объявляем голодовку, но сейчас еще ждем встречи с консулом", – заявил водитель Александр Химич.
Александр Химич подчеркнул, что бензовозы и рефрижераторы снова не пропускают и в очереди более 1200. Сейчас водители хотят, чтобы пропускали по 14 грузовиков в час.