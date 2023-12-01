https://ukraina.ru/20231201/1051676076.html
Лидеры Латвии, Литвы и Польши отказались от "семейного фото" с Лукашенко
Лидеры Латвии, Литвы и Польши отказались от "семейного фото" с Лукашенко - 01.12.2023 Украина.ру
Лидеры Латвии, Литвы и Польши отказались от "семейного фото" с Лукашенко
Президент Литвы пояснил, что Лукашенко не является "частью семьи", сообщает LRT
2023-12-01T17:01
2023-12-01T17:01
2023-12-01T17:01
новости
новости украины
оон
польша
литва
латвия
белоруссия
лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051676483_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_56a91f962bdc3cb4f777ba79d2cf9a52.jpg
На конференции ООН по изменению климата в Дубае руководители Литвы, Латвии и Польши отказались от общей фотографии, потому что присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мнение троих выразил президент Литвы Гитанас Науседа:По его мнению, общее фото участников конференции ООН литовский лидер сравнил "семейным фото" и подчеркнул, что Лукашенко "не является частью семьи", к которой хотят принадлежать Литва, Латвия и Польша.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051676483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d158d057f816acaae570bdc8e25569d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, оон, польша, литва, латвия, белоруссия, лукашенко
Новости, Новости Украины, ООН, Польша, Литва, Латвия, Белоруссия, Лукашенко
Лидеры Латвии, Литвы и Польши отказались от "семейного фото" с Лукашенко
Президент Литвы пояснил, что Лукашенко не является "частью семьи", сообщает LRT
На конференции ООН по изменению климата в Дубае руководители Литвы, Латвии и Польши отказались от общей фотографии, потому что присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мнение троих выразил президент Литвы Гитанас Науседа:
"Позировать с лидером страны, которая является ареной агрессии России против Украины, и обсуждать будущее мира и изменение климата было бы лицемерием. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит на Украине", – заявил Науседа.
По его мнению, общее фото участников конференции ООН литовский лидер сравнил "семейным фото" и подчеркнул, что Лукашенко "не является частью семьи", к которой хотят принадлежать Литва, Латвия и Польша.