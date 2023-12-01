Лидеры Латвии, Литвы и Польши отказались от "семейного фото" с Лукашенко - 01.12.2023 Украина.ру
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Лидеры Латвии, Литвы и Польши отказались от "семейного фото" с Лукашенко
Лидеры Латвии, Литвы и Польши отказались от "семейного фото" с Лукашенко - 01.12.2023 Украина.ру
Лидеры Латвии, Литвы и Польши отказались от "семейного фото" с Лукашенко
Президент Литвы пояснил, что Лукашенко не является "частью семьи", сообщает LRT
2023-12-01T17:01
2023-12-01T17:01
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На конференции ООН по изменению климата в Дубае руководители Литвы, Латвии и Польши отказались от общей фотографии, потому что присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мнение троих выразил президент Литвы Гитанас Науседа:По его мнению, общее фото участников конференции ООН литовский лидер сравнил "семейным фото" и подчеркнул, что Лукашенко "не является частью семьи", к которой хотят принадлежать Литва, Латвия и Польша.
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новости, новости украины, оон, польша, литва, латвия, белоруссия, лукашенко
Новости, Новости Украины, ООН, Польша, Литва, Латвия, Белоруссия, Лукашенко

Лидеры Латвии, Литвы и Польши отказались от "семейного фото" с Лукашенко

17:01 01.12.2023
 
© AP / Peter Dejong
- РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP / Peter Dejong
Читать в
Президент Литвы пояснил, что Лукашенко не является "частью семьи", сообщает LRT
На конференции ООН по изменению климата в Дубае руководители Литвы, Латвии и Польши отказались от общей фотографии, потому что присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мнение троих выразил президент Литвы Гитанас Науседа:
"Позировать с лидером страны, которая является ареной агрессии России против Украины, и обсуждать будущее мира и изменение климата было бы лицемерием. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит на Украине", – заявил Науседа.
По его мнению, общее фото участников конференции ООН литовский лидер сравнил "семейным фото" и подчеркнул, что Лукашенко "не является частью семьи", к которой хотят принадлежать Литва, Латвия и Польша.
 
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