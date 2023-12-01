https://ukraina.ru/20231201/1051676076.html

Лидеры Латвии, Литвы и Польши отказались от "семейного фото" с Лукашенко

Лидеры Латвии, Литвы и Польши отказались от "семейного фото" с Лукашенко - 01.12.2023 Украина.ру

Лидеры Латвии, Литвы и Польши отказались от "семейного фото" с Лукашенко

Президент Литвы пояснил, что Лукашенко не является "частью семьи", сообщает LRT

2023-12-01T17:01

2023-12-01T17:01

2023-12-01T17:01

новости

новости украины

оон

польша

литва

латвия

белоруссия

лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051676483_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_56a91f962bdc3cb4f777ba79d2cf9a52.jpg

На конференции ООН по изменению климата в Дубае руководители Литвы, Латвии и Польши отказались от общей фотографии, потому что присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мнение троих выразил президент Литвы Гитанас Науседа:По его мнению, общее фото участников конференции ООН литовский лидер сравнил "семейным фото" и подчеркнул, что Лукашенко "не является частью семьи", к которой хотят принадлежать Литва, Латвия и Польша.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, оон, польша, литва, латвия, белоруссия, лукашенко