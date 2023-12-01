Российские ПВО сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 - Минобороны РФ - 01.12.2023 Украина.ру
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Российские ПВО сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 - Минобороны РФ
Российские ПВО сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 - Минобороны РФ - 01.12.2023 Украина.ру
Российские ПВО сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 - Минобороны РФ
Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8 и 38 БПЛА, а также перехватили две ракеты HARM, сообщили 1 декабря в пресс-службе Минобороны РФ
2023-12-01T16:46
2023-12-01T16:46
новости
россия
минобороны рф
вс рф
пво
миг-29
истребитель
вертолеты
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Помимо этого, за сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.В Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов.
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новости, россия, минобороны рф, вс рф, пво, миг-29, истребитель, вертолеты
Новости, Россия, Минобороны РФ, ВС РФ, ПВО, МиГ-29, истребитель, вертолеты

Российские ПВО сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 - Минобороны РФ

16:46 01.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
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Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8 и 38 БПЛА, а также перехватили две ракеты HARM, сообщили 1 декабря в пресс-службе Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке.
Помимо этого, за сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
В Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов.
29 ноября, 13:24
Как Германия готовится к войне с Россией. Появятся ли новые немецкие "Пантеры" на Украине Германия собирается не только передавать свое оружие ВСУ, но развернуть на Украине его производство. А кроме того началось подозрительное прямое присутствие немецких вооруженных сил в Прибалтике. Чего же хочет Бундесвер?
 
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