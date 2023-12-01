Российские ПВО сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 - Минобороны РФ
Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8 и 38 БПЛА, а также перехватили две ракеты HARM, сообщили 1 декабря в пресс-службе Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке.
Помимо этого, за сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
В Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов.
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