Российские ПВО сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 - Минобороны РФ

Как Германия готовится к войне с Россией. Появятся ли новые немецкие "Пантеры" на Украине Германия собирается не только передавать свое оружие ВСУ, но развернуть на Украине его производство. А кроме того началось подозрительное прямое присутствие немецких вооруженных сил в Прибалтике. Чего же хочет Бундесвер?