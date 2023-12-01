https://ukraina.ru/20231201/1051673108.html
Вучич назвал Белоруссию дружественной и пообещал встретиться с Лукашенко
Вучич назвал Белоруссию дружественной и пообещал встретиться с Лукашенко - 01.12.2023 Украина.ру
Вучич назвал Белоруссию дружественной и пообещал встретиться с Лукашенко
Заявление Вучича последовало после призыва Лукашенко "разобраться в политике, которую власти Сербии проводят в отношении Белоруссии
2023-12-01T16:13
2023-12-01T16:13
2023-12-01T16:13
новости
александр вучич
лукашенко
сербия
белоруссия
санкции
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Президент Сербии Александр Вучич встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко на полях Всемирного климатического саммита в Дубае. Об этом Вучич рассказал журналистам 1 декабря.Сербский лидер назвал Белоруссию дружественной страной и предложил найти время для двусторонней встречи после выборов, которые в Сербии пройдут 17 декабря."Конечно, я разговаривал с Лукашенко. Люди в Сербии, которые критикуют все, не знают, какие санкции вы вводили и какие не вводили. Наши две страны – дружественные, и я сказал, когда пройдут выборы и в течение следующего года найдем время для наших встреч", - процитировали РИА Новости слова сербского лидера.В конце ноября Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую власти Сербии проводят в отношении Белоруссии и утвердить, хотят ли они "вилять хвостом и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси" или сотрудничать.Напомним, что в апреле 2022 года Сербия присоединилась к санкциям, введенным Европейским Союзом против Белоруссии из-за "участия Беларуси в российском вторжении в Украину”.Речь идет о решении Совета ЕС 2022/579, которое было принято 8 апреля. Через две недели после принятия решения на сайте совета было объявлено, что Сербия, Албания, Черногория, Северная Македония и Босния и Герцеговина присоединились к санкциям.При этом Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Европейского союза.
https://ukraina.ru/20231018/1050293972.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр вучич, лукашенко, сербия, белоруссия, санкции
Новости, Александр Вучич, Лукашенко, Сербия, Белоруссия, санкции
Вучич назвал Белоруссию дружественной и пообещал встретиться с Лукашенко
Заявление Вучича последовало после призыва Лукашенко "разобраться в политике, которую власти Сербии проводят в отношении Белоруссии
Президент Сербии Александр Вучич встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко на полях Всемирного климатического саммита в Дубае. Об этом Вучич рассказал журналистам 1 декабря.
Сербский лидер назвал Белоруссию дружественной страной и предложил найти время для двусторонней встречи после выборов, которые в Сербии пройдут 17 декабря.
"Конечно, я разговаривал с Лукашенко. Люди в Сербии, которые критикуют все, не знают, какие санкции вы вводили и какие не вводили. Наши две страны – дружественные, и я сказал, когда пройдут выборы и в течение следующего года найдем время для наших встреч", - процитировали РИА Новости слова сербского лидера.
В конце ноября Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую власти Сербии проводят в отношении Белоруссии и утвердить, хотят ли они "вилять хвостом и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси" или сотрудничать.
Напомним, что в апреле 2022 года Сербия присоединилась к санкциям, введенным Европейским Союзом против Белоруссии из-за "участия Беларуси в российском вторжении в Украину”.
Речь идет о решении Совета ЕС 2022/579, которое было принято 8 апреля. Через две недели после принятия решения на сайте совета было объявлено, что Сербия, Албания, Черногория, Северная Македония и Босния и Герцеговина присоединились к санкциям.
При этом Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Европейского союза.