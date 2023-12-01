Вучич назвал Белоруссию дружественной и пообещал встретиться с Лукашенко - 01.12.2023 Украина.ру
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Вучич назвал Белоруссию дружественной и пообещал встретиться с Лукашенко
Вучич назвал Белоруссию дружественной и пообещал встретиться с Лукашенко - 01.12.2023 Украина.ру
Вучич назвал Белоруссию дружественной и пообещал встретиться с Лукашенко
Заявление Вучича последовало после призыва Лукашенко "разобраться в политике, которую власти Сербии проводят в отношении Белоруссии
2023-12-01T16:13
2023-12-01T16:13
новости
александр вучич
лукашенко
сербия
белоруссия
санкции
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Президент Сербии Александр Вучич встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко на полях Всемирного климатического саммита в Дубае. Об этом Вучич рассказал журналистам 1 декабря.Сербский лидер назвал Белоруссию дружественной страной и предложил найти время для двусторонней встречи после выборов, которые в Сербии пройдут 17 декабря."Конечно, я разговаривал с Лукашенко. Люди в Сербии, которые критикуют все, не знают, какие санкции вы вводили и какие не вводили. Наши две страны – дружественные, и я сказал, когда пройдут выборы и в течение следующего года найдем время для наших встреч", - процитировали РИА Новости слова сербского лидера.В конце ноября Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую власти Сербии проводят в отношении Белоруссии и утвердить, хотят ли они "вилять хвостом и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси" или сотрудничать.Напомним, что в апреле 2022 года Сербия присоединилась к санкциям, введенным Европейским Союзом против Белоруссии из-за "участия Беларуси в российском вторжении в Украину”.Речь идет о решении Совета ЕС 2022/579, которое было принято 8 апреля. Через две недели после принятия решения на сайте совета было объявлено, что Сербия, Албания, Черногория, Северная Македония и Босния и Герцеговина присоединились к санкциям.При этом Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Европейского союза.
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новости, александр вучич, лукашенко, сербия, белоруссия, санкции
Новости, Александр Вучич, Лукашенко, Сербия, Белоруссия, санкции

Вучич назвал Белоруссию дружественной и пообещал встретиться с Лукашенко

16:13 01.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
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Заявление Вучича последовало после призыва Лукашенко "разобраться в политике, которую власти Сербии проводят в отношении Белоруссии
Президент Сербии Александр Вучич встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко на полях Всемирного климатического саммита в Дубае. Об этом Вучич рассказал журналистам 1 декабря.
Сербский лидер назвал Белоруссию дружественной страной и предложил найти время для двусторонней встречи после выборов, которые в Сербии пройдут 17 декабря.
"Конечно, я разговаривал с Лукашенко. Люди в Сербии, которые критикуют все, не знают, какие санкции вы вводили и какие не вводили. Наши две страны – дружественные, и я сказал, когда пройдут выборы и в течение следующего года найдем время для наших встреч", - процитировали РИА Новости слова сербского лидера.
В конце ноября Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую власти Сербии проводят в отношении Белоруссии и утвердить, хотят ли они "вилять хвостом и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси" или сотрудничать.
Напомним, что в апреле 2022 года Сербия присоединилась к санкциям, введенным Европейским Союзом против Белоруссии из-за "участия Беларуси в российском вторжении в Украину”.
Речь идет о решении Совета ЕС 2022/579, которое было принято 8 апреля. Через две недели после принятия решения на сайте совета было объявлено, что Сербия, Албания, Черногория, Северная Македония и Босния и Герцеговина присоединились к санкциям.
При этом Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Европейского союза.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
18 октября, 13:47
РФ разделяет озабоченности Вучича происходящим вокруг Сербии - ПутинРоссия разделяет озабоченности президента Сербии Александра Вучича происходящим вокруг страны. Об этом заявил 18 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай
 
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