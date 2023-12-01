https://ukraina.ru/20231201/1051673108.html

Вучич назвал Белоруссию дружественной и пообещал встретиться с Лукашенко

Вучич назвал Белоруссию дружественной и пообещал встретиться с Лукашенко - 01.12.2023 Украина.ру

Вучич назвал Белоруссию дружественной и пообещал встретиться с Лукашенко

Заявление Вучича последовало после призыва Лукашенко "разобраться в политике, которую власти Сербии проводят в отношении Белоруссии

2023-12-01T16:13

2023-12-01T16:13

2023-12-01T16:13

новости

александр вучич

лукашенко

сербия

белоруссия

санкции

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Президент Сербии Александр Вучич встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко на полях Всемирного климатического саммита в Дубае. Об этом Вучич рассказал журналистам 1 декабря.Сербский лидер назвал Белоруссию дружественной страной и предложил найти время для двусторонней встречи после выборов, которые в Сербии пройдут 17 декабря."Конечно, я разговаривал с Лукашенко. Люди в Сербии, которые критикуют все, не знают, какие санкции вы вводили и какие не вводили. Наши две страны – дружественные, и я сказал, когда пройдут выборы и в течение следующего года найдем время для наших встреч", - процитировали РИА Новости слова сербского лидера.В конце ноября Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую власти Сербии проводят в отношении Белоруссии и утвердить, хотят ли они "вилять хвостом и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси" или сотрудничать.Напомним, что в апреле 2022 года Сербия присоединилась к санкциям, введенным Европейским Союзом против Белоруссии из-за "участия Беларуси в российском вторжении в Украину”.Речь идет о решении Совета ЕС 2022/579, которое было принято 8 апреля. Через две недели после принятия решения на сайте совета было объявлено, что Сербия, Албания, Черногория, Северная Македония и Босния и Герцеговина присоединились к санкциям.При этом Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Европейского союза.

https://ukraina.ru/20231018/1050293972.html

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новости, александр вучич, лукашенко, сербия, белоруссия, санкции