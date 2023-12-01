https://ukraina.ru/20231201/1051663137.html

"Денег на ВСУ не хватит". Экономист объяснил, почему Украина зависит от Запада

"Денег на ВСУ не хватит". Экономист объяснил, почему Украина зависит от Запада - 01.12.2023 Украина.ру

"Денег на ВСУ не хватит". Экономист объяснил, почему Украина зависит от Запада

Экономисты разводят руками: перспектив достойного выхода из ситуации с зависимостью от западного финансирования нет

2023-12-01T13:32

2023-12-01T13:32

2023-12-01T13:32

новости

новости украины

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101892/86/1018928661_0:123:3203:1924_1920x0_80_0_0_c94fbc610134eeb22faca8cf286130d1.jpg

Украина не справляется без трансфертов с Запада. Нагляднее всего это демонстрируют показатели бюджета страны, утвержденного Зеленским на 2024 год. Доходы составят 1,76 трлн грн (47 млрд долларов), расходы – 3,19 млн грн. Почти равная доходам часть – 1,69 трлн грн – будет направлена на оборону, остальных денег – 1,5 трлн грн (42 млрд долларов) – пока нет, есть только надежда, что они будут. Но надежда может и не сбыться. В США идут серьезные дебаты на этот счет. Сенатор-республиканец Рэнд Пол считает, что запрос администрации США о помощи Израилю и Украине на 105 миллиардов долларов не согласуется с реальностью, в которой у Штатов самый большой в мире внешний долг.Киев надеется на положительное решение Конгресса США относительно 61 млрд долларов, из которых 44 млрд пойдут на военную поддержку (закупку американского оружия для Украины) и почти 12 млрд на поддержку финансовой стабильности страны. "Украина также ждет долгосрочного бюджета ЕС, который будет включать 50 млрд евро, которые Киев получит в 2024–2027 годах. Киев также имеет четырехлетнее соглашение с МВФ о помощи на сумму 15,6 млрд долларов", – пишет "Речь посполита".Экономисты в Киеве признают, что без трансфертов с Запада Украина не справилась бы.– В этом году даже после сокращения других расходов, нам не хватило бы как минимум 1 триллиона гривен (27 млрд долларов). Мы не могли потратить на армию весь бюджет страны. Я не вижу экономического решения, которое помогло бы нам выйти из этой ситуации. Теоретически мы могли бы создать деньги, но это вызвало бы гиперинфляцию и гигантский рост цен, – говорит экономист Александр Охрименко.

https://ukraina.ru/20231130/1051628613.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, бюджет