"Денег на ВСУ не хватит". Экономист объяснил, почему Украина зависит от Запада - 01.12.2023 Украина.ру
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"Денег на ВСУ не хватит". Экономист объяснил, почему Украина зависит от Запада
"Денег на ВСУ не хватит". Экономист объяснил, почему Украина зависит от Запада - 01.12.2023 Украина.ру
"Денег на ВСУ не хватит". Экономист объяснил, почему Украина зависит от Запада
Экономисты разводят руками: перспектив достойного выхода из ситуации с зависимостью от западного финансирования нет
2023-12-01T13:32
2023-12-01T13:32
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Украина не справляется без трансфертов с Запада. Нагляднее всего это демонстрируют показатели бюджета страны, утвержденного Зеленским на 2024 год. Доходы составят 1,76 трлн грн (47 млрд долларов), расходы – 3,19 млн грн. Почти равная доходам часть – 1,69 трлн грн – будет направлена на оборону, остальных денег – 1,5 трлн грн (42 млрд долларов) – пока нет, есть только надежда, что они будут. Но надежда может и не сбыться. В США идут серьезные дебаты на этот счет. Сенатор-республиканец Рэнд Пол считает, что запрос администрации США о помощи Израилю и Украине на 105 миллиардов долларов не согласуется с реальностью, в которой у Штатов самый большой в мире внешний долг.Киев надеется на положительное решение Конгресса США относительно 61 млрд долларов, из которых 44 млрд пойдут на военную поддержку (закупку американского оружия для Украины) и почти 12 млрд на поддержку финансовой стабильности страны. "Украина также ждет долгосрочного бюджета ЕС, который будет включать 50 млрд евро, которые Киев получит в 2024–2027 годах. Киев также имеет четырехлетнее соглашение с МВФ о помощи на сумму 15,6 млрд долларов", – пишет "Речь посполита".Экономисты в Киеве признают, что без трансфертов с Запада Украина не справилась бы.– В этом году даже после сокращения других расходов, нам не хватило бы как минимум 1 триллиона гривен (27 млрд долларов). Мы не могли потратить на армию весь бюджет страны. Я не вижу экономического решения, которое помогло бы нам выйти из этой ситуации. Теоретически мы могли бы создать деньги, но это вызвало бы гиперинфляцию и гигантский рост цен, – говорит экономист Александр Охрименко.
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Новости, Новости Украины, бюджет

"Денег на ВСУ не хватит". Экономист объяснил, почему Украина зависит от Запада

13:32 01.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Экономисты разводят руками: перспектив достойного выхода из ситуации с зависимостью от западного финансирования нет
Украина не справляется без трансфертов с Запада. Нагляднее всего это демонстрируют показатели бюджета страны, утвержденного Зеленским на 2024 год.
Доходы составят 1,76 трлн грн (47 млрд долларов), расходы – 3,19 млн грн. Почти равная доходам часть – 1,69 трлн грн – будет направлена на оборону, остальных денег – 1,5 трлн грн (42 млрд долларов) – пока нет, есть только надежда, что они будут. Но надежда может и не сбыться. В США идут серьезные дебаты на этот счет.
Сенатор-республиканец Рэнд Пол считает, что запрос администрации США о помощи Израилю и Украине на 105 миллиардов долларов не согласуется с реальностью, в которой у Штатов самый большой в мире внешний долг.
Киев надеется на положительное решение Конгресса США относительно 61 млрд долларов, из которых 44 млрд пойдут на военную поддержку (закупку американского оружия для Украины) и почти 12 млрд на поддержку финансовой стабильности страны.
"Украина также ждет долгосрочного бюджета ЕС, который будет включать 50 млрд евро, которые Киев получит в 2024–2027 годах. Киев также имеет четырехлетнее соглашение с МВФ о помощи на сумму 15,6 млрд долларов", – пишет "Речь посполита".
Экономисты в Киеве признают, что без трансфертов с Запада Украина не справилась бы.
– В этом году даже после сокращения других расходов, нам не хватило бы как минимум 1 триллиона гривен (27 млрд долларов). Мы не могли потратить на армию весь бюджет страны. Я не вижу экономического решения, которое помогло бы нам выйти из этой ситуации. Теоретически мы могли бы создать деньги, но это вызвало бы гиперинфляцию и гигантский рост цен, – говорит экономист Александр Охрименко.
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Вчера, 14:56
Цены вырастут, доллар подорожает: Украина может пойти на крайние меры из-за проблем с деньгамиКиев может прибегнуть к "крайним мерам" из-за сокращения внешнего финансирования, сообщает 30 ноября "РБК-Украина"
 
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