Новая помощь Украине ослабит США - сенатор
07:41 01.12.2023 (обновлено: 07:44 01.12.2023)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Новая помощь Киеву ослабит США. Таким мнением поделился сенатор-республиканец Рэнд Пол для YouTube-канала Дэниела Дэвиса
"Какой будет страна (Украина - ред.) через год? Физически я просто не вижу возможности того, что они когда-либо смогут вытеснить русских или симпатизирующих русским украинцев с Украины. Я не вижу, как они смогли бы вернуть Крым", - заявил Пол.
По его словам, год назад Украина при этом не согласилась на единственное важное условие для мирных переговоров: отказ от вступления в НАТО, а через год конфликта от ее индустриальной базы ничего не останется.
Как отметил Пол, запрос администрации США о помощи Израилю и Украине на 105 миллиардов долларов не согласуется с реальностью, в которой у Штатов самый большой в мире внешний долг.
"У нас нет 100 миллиардов долларов отправить куда-либо, нам придется занимать деньги, и я думаю, нашу национальную безопасность ослабляют такие долги, а наш долг уже 33 триллиона", - подчеркнул Пол.
Он резюмировал, что властям США нужно думать о своей стране.