https://ukraina.ru/20231201/1051648747.html

Новая помощь Украине ослабит США - сенатор

Новая помощь Украине ослабит США - сенатор - 01.12.2023 Украина.ру

Новая помощь Украине ослабит США - сенатор

Новая помощь Киеву ослабит США. Таким мнением поделился сенатор-республиканец Рэнд Пол для YouTube-канала Дэниела Дэвиса

2023-12-01T07:41

2023-12-01T07:41

2023-12-01T07:44

сша

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"Какой будет страна (Украина - ред.) через год? Физически я просто не вижу возможности того, что они когда-либо смогут вытеснить русских или симпатизирующих русским украинцев с Украины. Я не вижу, как они смогли бы вернуть Крым", - заявил Пол.По его словам, год назад Украина при этом не согласилась на единственное важное условие для мирных переговоров: отказ от вступления в НАТО, а через год конфликта от ее индустриальной базы ничего не останется.Как отметил Пол, запрос администрации США о помощи Израилю и Украине на 105 миллиардов долларов не согласуется с реальностью, в которой у Штатов самый большой в мире внешний долг.Он резюмировал, что властям США нужно думать о своей стране.

https://ukraina.ru/20211217/1032910848.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, зарубежье, долги, украина, новости