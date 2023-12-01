Москалькова назвала вопрос, который в первую очередь задают украинские военнопленные - 01.12.2023 Украина.ру
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Москалькова назвала вопрос, который в первую очередь задают украинские военнопленные
Москалькова назвала вопрос, который в первую очередь задают украинские военнопленные - 01.12.2023 Украина.ру
Москалькова назвала вопрос, который в первую очередь задают украинские военнопленные
Главный вопрос, который задают украинские военнопленные: когда можно вернуться домой, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишут журналисты РИА Новости
2023-12-01T12:49
2023-12-01T12:49
новости
россия
москалькова
военнопленные
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По её словам, в первую очередь хотелось бы помочь вернуться домой военнослужащим с хроническими заболеваниями, требующих медицинской поддержки.Российский омбудсмен ранее сообщила, что вместе с украинским коллегой на условиях взаимности одновременно посетили по 119 пленных военных, которые находятся в РФ и на Украине.
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новости, россия, москалькова, военнопленные
Новости, Россия, Москалькова, военнопленные

Москалькова назвала вопрос, который в первую очередь задают украинские военнопленные

12:49 01.12.2023
 
Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом
Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом
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Главный вопрос, который задают украинские военнопленные: когда можно вернуться домой, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишут журналисты РИА Новости
"Первый и главный вопрос, который звучал ко мне со стороны украинских военнослужащих, все украинские военнослужащие задают один вопрос: когда можно быстрее домой", - сообщила Москалькова.
По её словам, в первую очередь хотелось бы помочь вернуться домой военнослужащим с хроническими заболеваниями, требующих медицинской поддержки.
Российский омбудсмен ранее сообщила, что вместе с украинским коллегой на условиях взаимности одновременно посетили по 119 пленных военных, которые находятся в РФ и на Украине.
Следственный изолятор № 2 Бутырская тюрьма - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
17 ноября, 15:16Репрессии на Украине
Парадоксы в жизни украинских политзаключенных. Как быть с теми, кто реально помогал Российской армии Находящиеся в тюрьмах Украины пророссийские некомбатанты оказались в худшем положении, чем военнопленные, — вопрос их освобождения не находится в компетенции Минобороны. Если за пророссийских блогеров можно заступиться на дипломатическом уровне как за политзаключенных, то что делать с корректировщиками огня, которые рискнули собой?
 
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Заголовок открываемого материала
12:50Зеленский обвинил союзников в провале контрнаступления ВСУ
12:49Москалькова назвала вопрос, который в первую очередь задают украинские военнопленные
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