Москалькова назвала вопрос, который в первую очередь задают украинские военнопленные

Парадоксы в жизни украинских политзаключенных. Как быть с теми, кто реально помогал Российской армии

Находящиеся в тюрьмах Украины пророссийские некомбатанты оказались в худшем положении, чем военнопленные, — вопрос их освобождения не находится в компетенции Минобороны. Если за пророссийских блогеров можно заступиться на дипломатическом уровне как за политзаключенных, то что делать с корректировщиками огня, которые рискнули собой?