Москалькова назвала вопрос, который в первую очередь задают украинские военнопленные
Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом
Главный вопрос, который задают украинские военнопленные: когда можно вернуться домой, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишут журналисты РИА Новости
"Первый и главный вопрос, который звучал ко мне со стороны украинских военнослужащих, все украинские военнослужащие задают один вопрос: когда можно быстрее домой", - сообщила Москалькова.
По её словам, в первую очередь хотелось бы помочь вернуться домой военнослужащим с хроническими заболеваниями, требующих медицинской поддержки.
Российский омбудсмен ранее сообщила, что вместе с украинским коллегой на условиях взаимности одновременно посетили по 119 пленных военных, которые находятся в РФ и на Украине.
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