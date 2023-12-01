Зеленский обвинил союзников в провале контрнаступления ВСУ - 01.12.2023 Украина.ру
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Зеленский обвинил союзников в провале контрнаступления ВСУ
Зеленский обвинил союзников в провале контрнаступления ВСУ - 01.12.2023 Украина.ру
Зеленский обвинил союзников в провале контрнаступления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление Вооруженных сил (ВСУ) не принесло тех результатов, на которые многие надеялись, передает 1 декабря The Associated Press
2023-12-01T12:50
2023-12-01T12:50
контрнаступление
владимир зеленский
новости
союзники
украина
оружие
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По его словам, это произошло главным образом из-за того, что Украина не получила ожидаемого оружия от западных союзников, что поставило сухопутные войска в невыгодное положение.Он признал также, что Украина не способна продвигаться вперед достаточно быстро и добиться серьезных прорывов, но сказал, что это не повод сдаваться."Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен", — сказал он, имея в виду российскую армию.
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контрнаступление, владимир зеленский, новости, союзники, украина, оружие
контрнаступление, Владимир Зеленский, Новости, союзники, Украина, оружие

Зеленский обвинил союзников в провале контрнаступления ВСУ

12:50 01.12.2023
 
© Инсайдер UA телеграм-каналВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Инсайдер UA телеграм-канал
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление Вооруженных сил (ВСУ) не принесло тех результатов, на которые многие надеялись, передает 1 декабря The Associated Press
По его словам, это произошло главным образом из-за того, что Украина не получила ожидаемого оружия от западных союзников, что поставило сухопутные войска в невыгодное положение.
Он признал также, что Украина не способна продвигаться вперед достаточно быстро и добиться серьезных прорывов, но сказал, что это не повод сдаваться.
"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен", — сказал он, имея в виду российскую армию.
Опрос
8 мая, 17:11
Что жители Донбасса думают о контрнаступлении Украины - опросКорреспондент Украина.ру Роман Гнатюк, который сейчас находится в Донбассе, пообщался с местными жителями и узнал, что они думают по поводу наступления, которое анонсирует Украина
 
контрнаступлениеВладимир ЗеленскийНовостисоюзникиУкраинаоружие
 
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