https://ukraina.ru/20231201/1051659397.html

Зеленский обвинил союзников в провале контрнаступления ВСУ

Зеленский обвинил союзников в провале контрнаступления ВСУ - 01.12.2023 Украина.ру

Зеленский обвинил союзников в провале контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление Вооруженных сил (ВСУ) не принесло тех результатов, на которые многие надеялись, передает 1 декабря The Associated Press

2023-12-01T12:50

2023-12-01T12:50

2023-12-01T12:50

контрнаступление

владимир зеленский

новости

союзники

украина

оружие

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По его словам, это произошло главным образом из-за того, что Украина не получила ожидаемого оружия от западных союзников, что поставило сухопутные войска в невыгодное положение.Он признал также, что Украина не способна продвигаться вперед достаточно быстро и добиться серьезных прорывов, но сказал, что это не повод сдаваться."Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен", — сказал он, имея в виду российскую армию.

https://ukraina.ru/20230508/1046039614.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

контрнаступление, владимир зеленский, новости, союзники, украина, оружие