https://ukraina.ru/20231201/1051658860.html

Зеленский объяснил отмену выборов на Украине одной проблемой

Зеленский объяснил отмену выборов на Украине одной проблемой - 01.12.2023 Украина.ру

Зеленский объяснил отмену выборов на Украине одной проблемой

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в стране отменили выборы главы государства, передает 1 декабря The Associated Press

2023-12-01T12:17

2023-12-01T12:17

2023-12-01T12:17

выборы

украина

владимир зеленский

новости

голосование

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Конституция Украины предусматривает проведение президентских выборов в марте 2024 года. Однако Зеленский заявил, что страна не может их провести, сославшись на опасность для избирателей на фоне обстрелов и авиаударов.Он также добавил, что быть президентом воюющей страны – "очень сложная работа", но он "не может себе представить, что покинет эту должность".Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский указывал, что президентские выборы во время войны будут противоречить конституционным основам избирательного права. Таким образом, по его мнению, "существуют стопроцентные основания сомневаться в легитимности президента, избранного гипотетически во время действия военного положения".Накануне стало известно, что все фракции в Верховной Раде подписали документ, согласно которому на Украине не будут проходить президентские и парламентские выборы в период боевых действий. Однако их организуют не менее, чем через шесть месяцев после отмены военного положения в стране.В то же время военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа (частый участник международных выставок вооружения) Александр Михайлов указал, что отмена президентских выборов на Украине говорит о том, что США хотят продолжения боевых действий между Киевом и Москвой.

https://ukraina.ru/20231130/1051582882.html

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выборы, украина, владимир зеленский, новости, голосование