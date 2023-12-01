Зеленский объяснил отмену выборов на Украине одной проблемой
© AP / Andreea Alexandru
© AP / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в стране отменили выборы главы государства, передает 1 декабря The Associated Press
Конституция Украины предусматривает проведение президентских выборов в марте 2024 года. Однако Зеленский заявил, что страна не может их провести, сославшись на опасность для избирателей на фоне обстрелов и авиаударов.
"Онлайн-голосование потребует внесения поправок в Конституцию... и существует проблема голосования на территориях, оккупированных Россией. Выборы должны состояться, как только безопасность Украины стабилизируется", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что быть президентом воюющей страны – "очень сложная работа", но он "не может себе представить, что покинет эту должность".
Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский указывал, что президентские выборы во время войны будут противоречить конституционным основам избирательного права. Таким образом, по его мнению, "существуют стопроцентные основания сомневаться в легитимности президента, избранного гипотетически во время действия военного положения".
Накануне стало известно, что все фракции в Верховной Раде подписали документ, согласно которому на Украине не будут проходить президентские и парламентские выборы в период боевых действий. Однако их организуют не менее, чем через шесть месяцев после отмены военного положения в стране.
В то же время военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа (частый участник международных выставок вооружения) Александр Михайлов указал, что отмена президентских выборов на Украине говорит о том, что США хотят продолжения боевых действий между Киевом и Москвой.
Вчера, 04:30Эксперт рассказал, как Запад гонит Зеленского на "срежиссированные" выборы, но он хочет стать узурпаторомТема выборов на Украине важна для России с точки зрения делигитимации киевского режима. Эти выборы будут срежиссированы извне, на них не будет допущена оппозиция и не будут участвовать определенные слои населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков